Come apparecchiare la tavola per una cena tra amici: idee originali

Come apparecchiare la tavola in occasione di una cena tra amici? Idee e suggerimenti pratici per non sbagliare e creare una mise en place impeccabile.

Organizzare una cena tra amici è un modo piacevole e divertente per trascorrere del tempo insieme in tutta spensieratezza, tra chiacchiere e buon cibo. Per rendere la serata ancora più speciale, è importante curare non solo la parte legata al menù, ma anche l’aspetto della tavola, che deve essere accogliente, armoniosa e in linea con il tema e lo stile della cena. In questa guida vedremo come apparecchiare la tavola in base al contesto e daremo alcune idee su come decorarla con semplicità e originalità.

Cena tra amici: come apparecchiare?

Il primo aspetto da tenere in considerazione è l’ambiente in cui si svolgerà la cena: all’aperto o al chiuso, in giardino o in terrazza, in salotto o in cucina. In base allo spazio disponibile e all’atmosfera che si vuole creare, si potrà optare per una mise en place più o meno informale, con colori e decorazioni differenti.

Se avete a disposizione un tavolo grande, potete apparecchiare con tutti i piatti, le posate e i bicchieri necessari per ogni portata, ma non sentitevi vincolati: tra amici, specialmente se lo spazio è limitato e si vuole puntare sulla praticità, è concesso optare per una soluzione più conviviale, come un buffet da cui servirsi in autonomia.

Un altro aspetto da considerare è il tema della cena: si tratta di una festa a tema, di una ricorrenza particolare o di una semplice serata tra amici? A seconda del caso, si può scegliere un colore, un motivo decorativo o un elemento simbolico da riprendere nella mise en place. Per esempio, in occasione di una cena estiva è possibile utilizzare piatti e tovaglie in tonalità vivaci o color pastello, mentre per una cena a tema orientale è consigliabile apparecchiare la tavola con piatti e bacchette tipici.

Consigli pratici

Una volta messa a punto la location e il tema della cena, non resta che passare all’aspetto pratico.

Partiamo dalla tovaglia: se scegliete di utilizzarla, assicuratevi che sia perfettamente stirata e adatta alle dimensioni del tavolo. Potete sceglierla bianca, se la cena si svolgerà in un ambiente interno, oppure colorata, se avete scelto di cenare in giardino o il terrazzo. In alternativa, potete optare per delle tovagliette americane o dei runner che lasciano intravedere il piano del tavolo.

Passiamo ai piatti: devono essere coordinati tra loro e in armonia con la tovaglia e il tema della cena. Si possono usare dei piatti classici bianchi o con bordi decorati, oppure dei piatti moderni colorati o con motivi originali. Se avete un servizio di piatti particolarmente originale, una cena tra amici è l’occasione giusta per utilizzarlo.

Potete divertirvi a dare un tocco di originalità alla tavola anche con le posate e i bicchieri, speciale se colorati o decorati. Se prevedete di aprire una bottiglia di vino, non dimenticatevi i calici.

Per quanto riguarda la parte più decorativa, ciò che non può mai mancare è il centro tavola: è l’elemento che maggiormente conferisce personalità e carattere alla tavola, per cui è necessario che sia in sintonia con il tema e lo stile della cena. Si può scegliere un centro tavola classico con fiori, candele o frutta, oppure un centro tavola originale con oggetti insoliti, in base al mood della cena. Ricordatevi di posizionalo perfettamente al centro, in modo tale che non ostacoli la vista e la conversazione tra i commensali.

Per dare un tocco di creatività e originalità alla tua tavola, potete aggiungere alcuni dettagli che faranno la differenza e stupiranno i vostri amici, come il segnaposto: può essere un cartoncino scritto a mano o stampato, oppure un oggetto simbolico che ricorda qualcosa di speciale. Potete divertirvi anche a piegare in modo originale i tovaglioli e a posizionare delle luci a led sul tavolo per creare un’atmosfera suggestiva.