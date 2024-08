Come conservare le cipolle in frigo?

Super utili in cucina, per dare sapore ai piatti e per il soffritto, le cipolle per la maggior parte delle volte vengono messe in frigo. Ma come conservarle bene? Scoprite cosa fare.

Come conservare le cipolle fresche: consigli in frigo

Avete cipolle fresche e intere da riporre in frigo? Ne esistono di diverse varietà, più o meno pungenti, e se decidiamo di conservare le cipolle a lungo dobbiamo mettere in conto un intensificarsi, non necessariamente sgradevole, del loro gusto con il passare del tempo.

La cosa più importante resta ad ogni modo non farle marcire, né germogliare, e a questo scopo serve avere accortezze simili a quelle riservate alla conservazione dell’aglio e alla conservazione delle patate. Vanno dunque tenute lontane dall’umidità e dalla luce, evitando assolutamente sacchetti in plastica e contenitori chiusi, ma al contrario facendo in modo che respirino, in un ambiente fresco, asciutto e sufficientemente ventilato.

Dove conservare le cipolle, quindi? In una cantina asciutta, buia e arieggiata o in una zona della cucina dove l’umidità non superi mai, possibilmente, il 70% e non arrivi la luce diretta del sole. Come contenitore sarebbe ideale utilizzare una cassetta di legno dove disporre le cipolle senza sovrapporle, oppure un cestino forato o un sacchetto di carta ampio, evitando sempre di ammonticchiarle. È sconsigliato conservare le cipolle intere in frigorifero, dove il rischio muffa per questo tipo di alimento è in agguato.

Invece quando la cipolla è già tagliata, o le conservate in frigorifero oppure il freezer. Nel primo caso dovremo tenere presente che la cipolla andrà comunque consumata a breve, mentre congelata si conserverà fino a sei mesi. Per conservare una cipolla già tagliata in frigorifero si consiglia di sbucciare e affettare la parte avanzata e chiuderla in un contenitore di vetro o in un sacchetto ermetico. Sarà utilizzabile, se sufficientemente fresca, entro il giorno seguente.

L’alternativa è avvolgere la cipolla rimanente, senza affettarla, nella pellicola per alimenti, per poi consumarla entro due giorni al massimo. Anche se la pellicola aderente è piuttosto isolante, si avrà cura di non riporre la cipolla tagliata a contatto con altri cibi, frutta e verdura sfusa soprattutto, per evitare un passaggio di odori.

Come conservare le cipolle in frigo? Opzioni in freezer

La cipolla si conserva piuttosto bene anche in freezer, non solo in frigo, dopo averla sbucciata e affettata o, in alternativa, tritata. Considerate però che se congelata la cipolla perderà necessariamente consistenza e non sarà più adatta, in ogni caso, al consumo crudo. Potrà essere invece aggiunta a moltissime ricette versandola direttamente in padella.

Una buona idea potrebbe essere congelare la cipolla già tritata insieme a carote e sedano per velocizzare la preparazione di un soffritto. Ma si ottengono buoni risultati anche congelandola affettata ad anelli. Per evitare che la cipolla formi un unico blocco, le fette o il trito andranno congelati il più possibile distanziati e in piano. Questo soprattutto se poi si intende scongelarne di volta in volta solo una porzione. Come contenitore si sceglierà un sacchetto ermetico per freezer o un barattolo.