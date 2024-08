Come fare una frittata perfetta? Scoprite le regole d'oro per riuscire a cucinare una frittata alta e soffice!

Dalla frittata di pasta a quella di patata alle cipolle, è indubbiamente uno dei piatti completi all’italiana. Ma quali sono le regole d’oro per una frittata perfetta? Scoprite alcuni trucchetti per farla venire alta e soffice.

La frittata perfetta: le regole d’oro e trucchetti utili

Come realizzare una frittata perfetta, che sia gustosa alta e soffice? Per preparare la frittata perfetta gli ingredienti sono sempre gli stessi, pochi e semplici. Ci servono sicuramente le uova, il sale e il formaggio grattugiato se vogliamo. Scoprite alcune regole d’oro per la frittata perfetta, senza sbagliare.

Non montare le uova

Per preparare la frittata alta le uova non vanno montate, ma soltanto sbattute. Le uova vanno sbattute con una forchetta, insieme agli altri ingredienti, per amalgamare il tutto. Non devono sfibrarsi del tutto e non devo incamerare troppa aria. Così la frittata verrà cremosa e alta.

Non esagerare con l’olio

La padella che usiamo per cuocere la frittata deve essere già calda ma soprattutto non abbondate con l’olio per cuocere, soprattutto se la padella è antiaderente. Il trucco è quello di metterne un po’ sul fondo e spargerlo aiutandosi con un foglio di carta da cucina, per ungere la nostra padella.

Non troppa cottura

Il tempo di cottura della frittata cambia a seconda della grandezza della padella e del numero di uova che abbiamo usato. Generalmente, per un frittata classica di 8 uova ci vogliono circa 15 minuti. La frittata non va cotta più del necessario, infatti, se è troppo cotta rischia di seccarsi e di perdere sapore.

Le giuste dimensioni della padella

Proprio perché non bisogna cuocere troppo le uova, bisogna avere la padella giusta per fare la frittata giusta. Per la frittata classica da 8 uova ci serve una padella da 24 cm di diametro, mentre per una frittata da 4 uova ne basterà una di 16 cm.