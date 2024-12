Non sapete come conservare i peperoncini freschi? Scoprite come farlo, seguendo alcuni consigli pratici!

Qualsiasi sia la varietà di peperoncini che coltivate in casa o nel vostro orto, dovete sapete che all’inizio dell’estate arrivano in poco tempo a maturazione tantissimi peperoncini. Ma come fare per conservare poi quelli freschi, tutto l’anno? Ecco dei consigli pratici!

Come conservare i peperoncini freschi? Consigli da seguire

Se il vostro intento è preservare il tocco piccante dei vostri peperoncini freschi e volete conservarli a lungo, dovete sapere che esistono molti metodi che potete usare per conservare i peperoncini freschi, alcuni prevedono che abbiate un po’ di manualità, altri sono più semplici ma altrettanto efficaci.

Come conservare i peperoncini freschi

La capacità di conservarsi dei peperoncini freschi dipende molto dalla quantità di polpa presente, a seconda di cui i peperoncini possono essere più o meno facili da conservare. I peperoncini molto polposi vanno trattati con più cura. In media un peperoncino fresco può essere conservato facilmente anche per una settimana fuori dal frigo.

L’importante è però tamponarli con un panno di carta assorbente per pulirne la superficie e disporli ordinatamente su un graticcio di fibra naturale in un luogo areato, assolutamente non umido, ma non a contatto diretto dei raggi solari. Quando deciderete di usarlo, sentirete tutto il sapore e altrettanto piccante del peperoncino fresco.

In frigorifero

Se volete conservare i peperoncini freschi per più tempo, potete riporli in frigorifero. In questo modo, con un controllo degli sbalzi di temperatura, il deperimento sarà scongiurato. Scegliete di riporli in sacchetti per le verdure, in questo modo i peperoncini potranno mantenersi freschi fino a 3 settimane, se posizionati nel cassetto degli ortaggi.

In freezer

Un altro modo altrettanto valido per conservare i peperoncini freschi, è riporli in freezer. Come per il frigo, prima di conservare il peperoncino fresco appena raccolto ricordate di pulirlo e disponetelo ben distanziato sul fondo del cassetto. Utilizzate un contenitore basso e piatto.

Solo quando i peperoncini saranno congelati potrete spostarli in un sacchetto adatto alla surgelazione degli ortaggi.

Sott’olio

Per conservare i peperoncini potete farli anche sott’olio, per una conserva a base di olio, appunto. L’olio, infatti, creando una patina sulla superficie del cibo, impedisce che ci siano scambi di ossigeno con l’esterno impedendo l’insorgenza di muffe. Attenzione però che all’interno del barattolo può proliferare il botulino che è un batterio che si sviluppa in ambienti anaerobici.

Sott’aceto

I peperoncini freschi sott’aceto sono un altro metodo efficace per una conservazione duratura, a lungo. In questo caso, dopo aver pulito e tagliato i peperoncini, potete disporli all’interno di un barattolo con sale e pepe in grano e poi versare all’interno aceto bianco bollente fino a ricoprirli.

Vi basterà chiudere con un tappo a vite e capovolgere i barattoli per creare il sottovuoto. Una volta freddi, riportateli a testa in su e verificate che il barattolo sia ermetico. Potete conservare i peperoncini sott’aceto in dispensa per lungo tempo.