La scelta del taglio di carne

Per realizzare un roast beef di successo, la prima cosa da considerare è la scelta del taglio di carne. Il taglio ideale è la lombata, un pezzo di carne di almeno 1 kg, ben marezzato di grasso. Questo tipo di carne garantisce una cottura uniforme e un sapore ricco. È possibile lasciare le costole attaccate, poiché possono contribuire a una cottura più omogenea e saporita. Ricordate che la qualità della carne è fondamentale per ottenere un piatto delizioso.

La preparazione della carne

Prima di iniziare la cottura, è importante pulire la carne dall’eventuale grasso in eccesso. In una casseruola, scaldate 4-5 cucchiai di olio d’oliva a fiamma alta e rosolate la carne su tutti i lati per circa 7-8 minuti. Questo passaggio è cruciale per sigillare i succhi all’interno della carne, mantenendola tenera e saporita. Durante la rosolatura, bagnate la carne con mezzo bicchiere di vino rosso, versandolo sul fondo della pentola per evitare di inumidire eccessivamente la carne. Aggiungere aromi come rosmarino, salvia e uno spicchio di aglio arricchirà ulteriormente il sapore del piatto.

La cottura in forno

Una volta rosolata, è il momento di trasferire la carne in forno. Impostate la temperatura a 180 °C e cuocete per circa un’ora. Per garantire una cottura perfetta, è consigliabile utilizzare un termometro da cucina: per una cottura al sangue, la temperatura interna dovrebbe raggiungere circa 48 °C, mentre per una carne rosata si consiglia di arrivare a 54 °C. Durante la cottura, evitate di bucare la carne con forchette o pinze, poiché questo potrebbe far fuoriuscire i succhi e compromettere la succosità del roast beef.

Il riposo della carne

Una volta sfornata, lasciate riposare la carne per almeno 20 minuti, coperta con un foglio di alluminio. Questo passaggio è fondamentale: permette ai succhi di distribuirsi uniformemente all’interno della carne, rendendola più facile da affettare e mantenendo la sua umidità. Quando sarà il momento di affettare il roast beef, utilizzate un coltello affilato per ottenere fette sottili e uniformi. Servite il vostro roast beef accompagnato da contorni come purè di patate o verdure grigliate per un pasto completo e soddisfacente.