Scopri come realizzare una torta alla lavanda perfetta per ogni occasione.

Ingredienti per la torta alla lavanda

Per preparare una torta alla lavanda soffice e aromatica, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

200 g di farina 00

150 g di zucchero

100 g di burro morbido

3 uova

1 cucchiaino di lavanda essiccata

1 bustina di lievito per dolci

Un pizzico di sale

Latte q.b. per ottenere la giusta consistenza

Preparazione della torta alla lavanda

Inizia preriscaldando il forno a 180°C. In una ciotola capiente, monta il burro con lo zucchero fino a ottenere un composto cremoso. Aggiungi le uova, una alla volta, continuando a mescolare. Setaccia la farina con il lievito e il sale, quindi incorpora gradualmente al composto di burro e zucchero. Aggiungi la lavanda essiccata e mescola bene. Se l’impasto risulta troppo denso, aggiungi un po’ di latte fino a raggiungere la consistenza desiderata.

Versa l’impasto in una tortiera precedentemente imburrata e infarinata. Cuoci in forno per circa 30-35 minuti, o fino a quando uno stecchino inserito al centro della torta esce pulito. Una volta cotta, lascia raffreddare la torta nella tortiera per 10 minuti, poi trasferiscila su una griglia per farla raffreddare completamente.

Servire e conservare la torta alla lavanda

La torta alla lavanda è perfetta da servire nel pomeriggio, magari accompagnata da una tazza di tè o un infuso. Puoi decorarla con una spolverata di zucchero a velo o una leggera glassa alla lavanda per un tocco in più. Se desideri conservarla, riponila in un contenitore ermetico a temperatura ambiente per 2-3 giorni. Per una conservazione più lunga, puoi congelarla dopo averla fatta raffreddare completamente.

Per un ulteriore tocco di sapore, prova ad aggiungere delle mandorle tritate all’impasto: conferiranno umidità e un delizioso contrasto di consistenze. Questa torta non è solo un dolce, ma un vero e proprio viaggio sensoriale grazie al suo profumo e al suo sapore delicato, perfetta per sorprendere i tuoi ospiti in ogni occasione.

Benefici della lavanda

Oltre al suo utilizzo in cucina, la lavanda è nota per le sue proprietà rilassanti e calmanti. Viene spesso utilizzata in aromaterapia per alleviare lo stress e favorire il sonno. Inoltre, è ricca di antiossidanti, che aiutano a combattere i radicali liberi e migliorare la digestione. Scegliere di utilizzare la lavanda nei dolci non solo arricchisce il sapore, ma offre anche un’opportunità per godere dei suoi benefici per la salute.