Come conservare correttamente le melanzane crude in freezer: i metodi più efficaci per congelarle senza che perdano sapore e consistenza.

Le melanzane sono un ortaggio estivo con il quale è possibile preparare tantissimi piatti tipici della cucina italiana e non solo. Dai grandi classici come la pasta alla norma e la parmigiana, alle ricette più sfiziose e originali, come le deliziose polpette di melanzane, ideali da servire come finger food. Se amate le melanzane e anche durante l’inverno non volete rinunciare al loro squisito sapore mediterraneo, potete congelarle. In freezer le melanzane crude di conservano per parecchio tempo, ma occorre rispettare alcuni accorgimenti per evitare che il freddo ne alteri il sapore e la consistenza. Proseguite la lettura di questa guida e scoprite come avere sempre a disposizione delle melanzane fresche e gustose, da cucinare quando e come preferite, anche fuori stagione.

Come conservare le melanzane in freezer

Il primo consiglio che vi diamo è quello di scegliere delle melanzane fresche e di qualità. Devono essere sode, prive di ammaccature, con la buccia lucida di colore uniforme e con il picciolo verde ben adeso.

Prima di congelare le melanzane crude, occorre lavarle e tagliarle. Ecco come fare:

Lavate bene le melanzane sotto l’acqua corrente, asciugatele con canovaccio pulito o con carta assorbente da cucina, dopodiché eliminate la calotta superiore.

bene le melanzane sotto l’acqua corrente, con canovaccio pulito o con carta assorbente da cucina, dopodiché eliminate la calotta superiore. Tagliate le melanzane a fette dello stesso spessore , di circa mezzo centimetro. Potete anche tagliarle a cubetti o a bastoncini , a seconda di come volete usarle in futuro.

, di circa mezzo centimetro. Potete anche , a seconda di come volete usarle in futuro. Trasferite le melanzane tagliate all’interno di un colino e cospargetele con del sale fino. Mescolatele bene e lasciatele riposare per circa mezz’ora. Questo passaggio è fondamentale: le melanzane devono spurgare ed eliminare l’acqua in eccesso prima di essere congelate.

Fatto ciò, non resta che sistemare le melanzane su una teglia coperta con carta forno, facendo attenzione a non sovrapporle tra loro.

Trasferitele in freezer e attendete almeno 3 ore in modo tale che si congelino perfettamente. Infine, potete riporle all’interno di un apposito sacchetto a chiusura ermetica. Potete conservarle in freezer per un periodo massimo di 6 mesi.