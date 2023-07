Come conservare il prezzemolo fresco per l'inverno? I metodi più efficaci per prolungarne la durata e poterlo avere a disposizione tutto l'anno.

Il prezzemolo è tra le erbe aromatiche più utilizzate in cucina, insieme al basilico, al rosmarino e all’origano. Grazie al suo sapore fresco e delicato, può essere facilmente abbinato a tantissimi piatti diversi: lo si può utilizzare per insaporire dei semplici contorni o piatti a base di carne o pesce, ma anche per creare delle deliziose salse e condimenti, come il classico salmoriglio o la salsa verde. Se avete coltivato o acquistato del prezzemolo fresco e non sapete come conservarlo per farlo durare a lungo, proseguite la lettura di questa guida: vi daremo alcuni consigli per prolungarne la durata e poterlo conservare anche durante l’inverno.

Come conservare il prezzemolo fresco

Se avete acquistato o raccolto un mazzetto di prezzemolo e non potete utilizzarlo in giornata, vi consigliamo di immergere in gambi in acqua: in questo modo rimarrà fresco per alcuni giorni. Se fa molto caldo, valutate se trasferirlo in frigorifero, così da prolungarne la durata fino a una settimana. Se avete già tritato il prezzemolo, potete conservarlo all’interno di un contenitore a chiusura ermetica per 24 ore al massimo.

È chiaro che se si desidera prolungare la conservazione per settimane o mesi, la soluzione più semplice non può che essere quella di riporlo in freezer.

Ecco il procedimento da seguire per congelare il prezzemolo:

lavate bene il prezzemolo sotto l’acqua corrente e asciugatelo delicatamente tamponandolo con della carta assorbente;

bene il prezzemolo sotto l’acqua corrente e delicatamente tamponandolo con della carta assorbente; tritatelo con un coltello o un robot da cucina, sistematelo all’interno di un sacchetto e lasciatelo congelare completamente.

con un coltello o un robot da cucina, sistematelo all’interno di un e lasciatelo completamente. una volta congelato, sgranatelo facendo pressione con le mani sul sacchetto e trasferitelo all’interno di un contenitore a chiusura ermetica .

. potete tenerlo in freezer fino a 6 mesi e utilizzare di volta in volta solo la quantità che vi occorre, prelevandolo con un cucchiaino.

Come preparare il prezzemolo sott’olio

Un altro metodo efficace per conservarlo durante l’interno consiste nel preparare dei comodi vasetti di prezzemolo sott’olio. Occorre lavare il prezzemolo, tritarlo grossolanamente e trasferirlo all’interno dei vasetti sterilizzati e asciutti, coprendolo con abbondante olio extravergine d’oliva. È possibile aggiungere anche aglio tritato finemente, per rendere la miscela più aromatica. I vasetti, richiusi con gli appositi tappi sterilizzati, possono essere conservati in frigorifero per diversi mesi.