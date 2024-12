Il 14 novembre di ogni anno si celebra la Giornata mondiale del diabete. Scoprite allora le ricette a basso indice glicemico proprio per chi soffre di diabete, e non solo.

Diabete, 5 ricette a basso indice glicemico

Secondo l’OMS nel mondo sono 1 milione 500mila i decessi attribuiti ogni anno al diabete; il 9% degli adulti sono affetti da diabete; il 90% delle persone diabetiche sono affette da diabete di tipo 2. Questi numeri sono destinati ad aumentare se non si mettono in pratica interventi immediati e forti. Scoprite di seguito le ricette a basso indice glicemico.

Farinata di ceci

Ingredienti

300 g farina di ceci;

olio extravergine d’oliva;

sale.

Procedimento

Per la ricetta della farinata di ceci, stemperate la farina di ceci con 900 g di acqua versandola a poco a poco e mescolando con una frusta. Aggiungete 1 cucchiaino di sale e 30 g di olio.

Coprite il composto con la pellicola e lasciatelo riposare a temperatura ambiente per 5 ore. Eliminate infine la schiuma e versate in 2 teglie ben unte di olio. Infine infornate a 250 °C per 15-20 minuti.

Ricetta di gamberi, radicchio e ceci

Ingredienti

50 g chicchi di melagrana

50 g ceci secchi

16 g gamberi

2 cespi di radicchio rosso lungo

zucchero

aceto bianco

alloro

olio extravergine di oliva

sale

pepe.

Procedimento

Per la ricetta dei gamberi, radicchio e ceci con spuma, mettete a bagno i ceci in acqua e lasciateli riposare per 12 ore. Sciacquateli e lessateli in acqua senza sale, con 1 foglia di alloro, per 40‑50 minuti, aggiungendo un pizzico di sale solo negli ultimi 10 minuti. Spegnete e lasciate raffreddare i ceci nella loro acqua.

Tagliate il radicchio in 6 spicchi ciascuno e arrostiteli in una padella con un filo di olio, sale e pepe. Tagliate i gamberi a metà per il lungo, senza sgusciarli. Arrostiteli in una padella con un filo di olio e un pizzico di sale, appoggiandoli prima dalla parte della polpa, per 2 minuti, poi sui gusci per 1/2 minuto.

Toglieteli dalla padella, e nella stessa arrostite per 1 minuto i chicchi di melagrana con una presa di zucchero e un pizzico di sale, poi sfumate con 3 cucchiai di aceto bianco.

Scolate i ceci, conservando l’acqua di cottura. Condite i ceci con un filo di olio e, se serve, di sale. Pesate 180 g di acqua di cottura dei ceci e montatela con una frusta, come un albume, finché non otterrete una spuma ferma.

Servite i gamberi con il radicchio e i ceci, completando con la melagrana all’agro e la spuma di ceci.

Spuma di melanzana e ceci con cetrioli

Ingredienti

3 melanzane

200 g ceci

olio extravergine di oliva

sale

pepe

2 cetrioli

pomodori datterino

aneto fresco.

Procedimento

Per la ricetta della spuma di melanzana e ceci con cetrioli, sbucciare 2 melanzane (600 g) e tagliare la polpa a dadini. Arrostirli senza grassi in una padella antiaderente caldissima per 10 minuti, quindi frullarli con 200 g di ceci lessati, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale, pepe.

Tagliare a pezzetti un’altra melanzana, senza sbucciarla; arrostirli insieme a 2 cucchiaiate di ceci lessati per 3-4 minuti in una padella, a fuoco vivo con 2 cucchiai di olio e sale. Tagliare a fette sottili 2 piccoli cetrioli e qualche pomodoro datterino.

Panino con farinata di ceci e porri

Ingredienti

Per la farinata di ceci

140 g porro a fettine sottili

100 g farina di ceci

40 g olio extravergine di oliva

rosmarino tritato

sale

pepe.

Procedimento

Per la farinata di ceci

Mescolate la farina di ceci con il porro, 250 di acqua, 4 g di sale, 1 cucchiaino di rosmarino tritato, l’olio e il pepe. Cuocete in una teglia unta di olio in forno a 200 °C per 10 minuti.

Per la maionese di capperi

Emulsionate il latte con il frullatore a immersione unendo i capperi, l’aceto e l’olio versato a filo.

Tagliate le zucchine a fette per il lungo e friggetele in olio di arachide. Preparate una soluzione con aceto, sale, zucchero, aglio, menta e basilico. Scolate le zucchine e immergetele nella soluzione. Fate riposare per almeno 1 ora.

Tostate le fette di pane in padella con olio, sale e rosmarino. Distribuite la maionese sulle fette e farcite i panini con le zucchine, la rucola e la farinata di ceci.

Finocchi al forno con pane alle erbe e mandorle

Altra ricetta adatta e giusta per i diabetici, poichè a basso indice glicemico.

Ingredienti

30 g mandorle pelate

3 fette di pancarré

2 finocchi

sale

prezzemolo

aneto

olio extravergine di oliva.

Procedimento

Per la ricetta dei finocchi al forno con pane alle erbe e mandorle, pulite i finocchi, conservando le barbe e le estremità, e tagliateli a rondelle di 4-5 mm.

Frullate le fette di pancarré con le mandorle, un bel ciuffo di prezzemolo, uno di aneto con il suo gambo e parte delle barbe dei finocchi, regolando di sale. Disponete i finocchi in una teglia rivestita con carta da forno e leggermente unta. Infornateli a 190 °C con un pentolino di acqua per 15 minuti. Cospargeteli poi con il pane alle mandorle ed erbe e cuocete ancora per 5 minuti.