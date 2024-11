Introduzione al legame tra alimentazione e sonno

Il sonno è un elemento fondamentale per il nostro benessere fisico e mentale. Tuttavia, molte persone si trovano a combattere con notti agitate e risvegli frequenti. Un aspetto spesso trascurato è l’alimentazione serale, che può avere un impatto significativo sulla qualità del riposo. Secondo il biologo nutrizionista Salvatore Ercolano, alcuni alimenti consumati dopo le 18 possono influenzare negativamente il nostro orologio biologico e i processi digestivi, portando a un sonno disturbato.

Alimenti da evitare per un sonno migliore

Quando si parla di cosa non mangiare dopo le 18, molti tendono a puntare il dito contro la pasta. Tuttavia, questo alimento è generalmente più digeribile rispetto ad altri cibi, come i fritti. La pasta contiene triptofano, un aminoacido che favorisce la produzione di serotonina e melatonina, ormoni che regolano il sonno. Al contrario, cibi come supplì, patatine, polpette e alette di pollo sono da evitare, poiché ricchi di grassi e sale, possono rallentare la digestione e favorire il reflusso acido, disturbando il sonno.

Il ruolo della caffeina e degli alimenti in scatola

Un altro alimento da evitare è il cioccolato, che contiene caffeina. Sebbene possa sembrare una scelta innocua, la caffeina è uno stimolante che può compromettere la qualità del sonno se consumata nelle ore serali. Inoltre, i cibi in scatola, spesso ricchi di sale e glutammato, possono irritare lo stomaco e aumentare l’acidità gastrica, rendendo la digestione più difficile e disturbando il sonno. Salumi e formaggi grassi, come gorgonzola e brie, possono aggravare il reflusso gastroesofageo, rendendo la cena un pasto pesante e poco digeribile.

Alcol e sonno: un binomio da evitare

Infine, è importante considerare l’alcol. Sebbene possa sembrare che un bicchiere di vino possa aiutare a rilassarsi, l’alcol è un depressivo del sistema nervoso centrale che può ridurre il tempo necessario per addormentarsi, ma compromette la qualità del sonno, causando risvegli notturni. Per chi desidera mantenere una cena leggera e favorire un riposo notturno di qualità, è consigliabile limitare il consumo di alcol e optare per cotture più leggere, come al forno o con la friggitrice ad aria.