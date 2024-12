Scopri le colazioni equilibrate e nutrienti degli esperti in nutrizione.

La colazione: un pasto fondamentale

La colazione è spesso considerata il pasto più importante della giornata. Numerosi studi dimostrano che una colazione bilanciata è essenziale per mantenere alti i livelli di energia, migliorare la concentrazione e garantire il corretto funzionamento dell’organismo. Gli esperti in nutrizione sottolineano che i nutrienti assunti durante il primo pasto influenzano l’assunzione complessiva di nutrienti durante la giornata, contribuendo così alla qualità della dieta.

Quali nutrienti includere nella colazione

Una colazione ideale dovrebbe combinare diversi nutrienti essenziali. È fondamentale includere carboidrati complessi, proteine e grassi sani, insieme a una buona quantità di fibre. Questi elementi aiutano a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue, favorendo una sensazione di sazietà prolungata e un aumento dell’energia. Gli esperti consigliano di optare per alimenti che apportano benefici all’intestino e che siano ricchi di vitamine e minerali.

Le scelte dei nutrizionisti

Abbiamo chiesto a tre esperti in nutrizione quali siano le loro colazioni preferite. Simona Santini, biologa nutrizionista, suggerisce un porridge caldo a base di fiocchi di avena cotti nel latte di mandorla, arricchito con yogurt, kiwi e frutta secca. Questa colazione è equilibrata e a basso impatto glicemico, grazie all’avena integrale e alle proteine dello yogurt. Inoltre, i kiwi apportano una notevole quantità di vitamina C, mentre la frutta secca fornisce grassi polinsaturi, utili per la salute cardiovascolare.

Sara Gilardi, specializzata in alimentazione clinica, opta anch’essa per un porridge, ma lo prepara con fiocchi d’avena, bevanda d’avena, granella di nocciola e gocce di cioccolato fondente. Questa combinazione è saziante e leggera, grazie alle proprietà lenitive dell’avena e ai benefici nutrizionali delle nocciole. Il cioccolato fondente, ricco di flavonoidi, contribuisce a migliorare l’umore e offre proprietà cardioprotettive.

Infine, Elisabetta Macorsini, biologa nutrizionista e diet coach, preferisce una colazione che riscaldi e fornisca energia. Tra le sue scelte ci sono pane tostato integrale con burro e marmellata fatta in casa, oppure una frittata con formaggio stagionato e verdure. Accompagna sempre il suo pasto con tè verde o caffè senza zucchero, per un inizio di giornata ricco di sapore e nutrienti.