Dubai è una metropoli che offre ai suoi visitatori innumerevoli attrattive e soluzioni per tutte le tasche. Se si vuole spendere poco, con un budget di 5-10 euro è possibile dell’ottimo street food da gustare mentre si passeggia per le vie della città, oppure fermarsi a cenare in uno dei tanti ristoranti spendendo 30-40 euro a persona per un menù completo.

Se invece ci si vuole concedere un’esperienza gastronomica unica, Dubai con i suoi innumerevoli ristoranti di lusso e le sue location da mille e una notte è la città giusta in cui farlo. Scoprite quali sono i locali più esclusivi e quanto costa cenare nei migliori ristoranti a Dubai.

Al Mahara

Uno dei ristoranti più esclusivi e particolari in cui poter cenare a Dubai è l’Al Mahara, situato presso l’hotel a 7 stelle Burj Al Arab.

Ciò che contraddistingue il ristorante è la spettacolare location sottomarina: un immenso acquario sovrasta la sala, illuminata da una soggestiva luce soffusa. Il menù degustazione comprensivo di 5 portate ha un costo di 320 euro a persona, mentre i singoli piatti ordinati alla carta hanno un prezzo che parte da 30 euro a 300 euro.

Majlis Al Bahar

Il Majlis Al Bahar è il secondo ristorante di lusso presente nel caratteristico hotel a forma di vela Burj Al Arab, che offre ai suoi clienti la possibilità di cenare su un romatico patio vista mare o direttamente sulla spiaggia.

Una cena costa mediamente 150 euro a persona.

Pierchic

Se cercate una location romantica in cui cenare godendovi un magico tramonto sul mare con vista sul Burj Al Arab, il Pierchic è il ristorante più adatto. Il menù degustazione, curato dalla chef Beatrice Sogni, comprende 6 portate e ha un costo di 177 euro a persona nella versione classica e 230 euro nella versione premium.

Ossiano

Ossiano è un elegante ristorante a 1 stella Michelin situato presso l’hotel a 5 stelle Atlantis The Palm che propone una cucina moderna e raffinata.

Il ristorante offre un menù degustativo a base di pesce comprensivo di 10 assaggi, al prezzo di 315 euro a persona, a cui aggiungere 230 euro per la degustazione dei vini, oppure 80 euro per le bevande non alcoliche.

Eauzone

Se amate la cucina orientale, potete prenotare la vostra cena a lume di candela presso il ristorante Eauzone situato presso il resort One&Only Royal Mirage. Il locale si trova accanto alla spiaggia e consente di cenare in un’atmosfera calda e accogliente, tra luci soffuse che riflettono sulle acque turchesi della piscina. Il menù alla carta propone un’ampia scelta di piatti asiatici il cui prezzo parte dai 15 euro per antipasti e dolci, fino a un massimo di 90 euro per i primi e secondi piatti.

At.Mosphere

A chi volesse concedersi il brivido di una cena a 450 metri di altezza, non resta che prenotare un tavolo presso il ristorante At.Mosphere, situato al 122 piano del celebre grattacielo Burj Khalifa, che in totale conta 160 piani e 830 metri di altezza. L’At.Mosphere è ad oggi il secondo ristorante più in alto del mondo, preceduto dal Heavenly Jin di Shangai situato a 550 metri di altezza. Il menù, come l’intera location, è moderno, ricercato e volto all’eccellenza. I menù degustazione hanno prezzi differenti: si parte da 190 euro per 3 portate, fino a 230 euro per 5 assaggi e 270 euro per 7 portate.