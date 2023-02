Cena al Noma di Copenaghen: costo e menù del ristorante

Quanto si spende per mangiare nel noto ristorante Noma di Copenaghen? Menù e costo di una cena o un pranzo nel ristorante stellato di René Redzepi.

Il Noma è un ristorante con sede a Copenaghen noto per le sue sperimentazioni gastronomiche e la su cucina di altissimo livello, guidata dallo chef danese René Redzepi. Con le sue tre stelle Michelin, il Noma è considerato tra i migliori ristoranti di lusso al mondo dalla rivista Restaurants (primo in classifica dal 2010 al 2012, nel 2014 e nel 2021) e nel tempo ha avuto modo di affermarsi come icona di gusto, ricerca e contemporaneità.

Eppure, a 20 anni esatti dall’apertura avvenuta nel 2003, il Noma ha annunciato la sua chiusura, prevista per la fine del 2024. Fino ad allora, il ristorante nordico più apprezzato di sempre rimarrà aperto in alcuni giorni stabiliti a pranzo e a cena, per offrire un’esperienza che va oltre il semplice appagamento del palato ma abbraccia tutti i sensi.

La chiusura del Noma, in ogni caso, non è a suo modo definitiva, in quanto lascerà spazio al Noma 3.0: un progetto inedito che darà alla luce un laboratorio dedicato esclusivamente alla ricerca e alla sperimentazione, con l’obiettivo di creare prodotti innovativi da vendere tramite l’ecommerce Noma Projects, inaugurato nel 2021.

Se avete sempre sognato di cenare al Noma, avete ancora alcuni mesi di tempo. Proseguite la lettura per scoprire l’attuale menù degustazione proposto (a cui presumibilmente ne seguiranno altri fino alla chiusura) e quanto si spende per un pranzo o una cena gourmet.

Menù e prezzi

Il Noma propone da sempre dei menù periodici, per offrire ai propri clienti dei piatti realizzati con materie prime fresche e di stagione.

Il menù che il Noma propone fino a febbraio 2023 prende il nome di Game & Forest Season e ha come protagonisti numerosi piatti a base di selvaggina, bacche e funghi. Il prezzo varia leggermente dal pranzo (disponibile esclusivamente il sabato) alla cena (dal martedì al venerdì).

Pranzo: menù completo con vino/succo, acqua e caffè/tè: da 670 a 740 euro .

menù completo con vino/succo, acqua e caffè/tè: . Cena: menù con acqua e caffè/tè a 470 euro, con l’aggiunta di 240 euro per l’abbinamento dei vini, o 170 euro se si opta per il succo.

Il percorso degustazione include 18 portate, tra cui: