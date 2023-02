Cena nel ristorante di “Primo Appuntamento”: menù e prezzi

Primo Appuntamento è un famoso dating show trasmesso su Real Time e condotto da Flavio Montrucchio, giunto alla 7° edizione. Il format, come facilmente intuibile dal nome, consiste in un appuntamento al buio tra due persone single, che durante la cena hanno modo di conoscersi e scegliere successivamente se proseguire la frequentazione.

Fino alla sesta edizione, la location del programma è stato un noto ristorante romano, il Geco, mentre da quest’anno le riprese si sono spostate in una romantica villa d’epoca situata a Tivoli, alle porte di Roma.

Se siete fan di Primo Appuntamento e sareste curiosi di rivivere l’atmosfera del programma, sappiate che cenare al ristorante Geco è un’esperienza alla portata di tutti. Scopriamo insieme qual è il menù e quanto costa mediamente una cena.

Location

Il ristorante Geco si trova in piazza Guglielmo Marconi 23, nel complesso urbanistico e architettonico EUR, ed è collocato in un ampio loft dai soffitti alti e dalle luci soffuse, che trasmettono all’ambiente un’atmosfera retrò. Il Geco rappresenta un location ideale per organizzare grandi eventi (matrimoni, feste di laurea, compleanni ecc.) anche grazie all’ampio spazio esterno di cui dispone. Il ristorante è aperto tutti i giorni, a pranzo a partire dalle 12.00 e a cena dalle 19.00.

Menù alla carta

Il ristorante Geco non ha un menù degustazione ma è possibile ordinare le portate esclusivamente dal menù alla carta, scegliendo tra un’ampia selezione di antipasti, primi piatti, secondi piatti e dolci ispirati alla cucina tradizionale italiana, ma non solo.

Il menù varia di frequente, così da garantire la freschezza e stagionalità delle materie prime e proporre anche gli ospiti abituali un’esperienza di gusto sempre diversa.

Piatti in menù e prezzi

Tra gli antipasti sono sempre presenti delle proposte di terra e di mare, ma anche delle specialità vegetariane a base di verdure e formaggi, il cui prezzo varia indicativamente dai 9 ai 14 euro.

Una particolare attenzione è riservata ai primi piatti, con una ricca proposta di risotti e paste di diversi formati, conditi con ingredienti di qualità e sempre con un occhio di riguardo alla cucina italiana: non mancano i classici tonnarelli cacio e pepe, i bucatini all’amatriciana e il risotto ai frutti di mare. Il prezzo medio è 10 euro.

Come secondo piatto è possibile scegliere tra una selezione di carne, anche cotta alla griglia (bistecche, costine, fiorentina, tagliata di pollo ecc.) il cui prezzo parte dai 14 euro, affiancati a piatti a base di pesce, il cui prezzo varia dai 16 ai 18 euro. A questi è possibile abbinare un contorno (dalle classiche patate fritte o al forno, alle verdure di stagione, come i broccoletti) al prezzo di 5 euro.

La carta dei dolci è molto varia e include i classici dessert al cucchiaio (tiramisù e semifreddo di zuppa inglese), ma anche delle creazioni più originali, come i fagottini croccanti con mele, pesche e amaretti. Il prezzo dei dolci è di 7 euro.

Il ristorante Geco propone anche una ricca varietà di pizze e focacce, il cui prezzo medio è di 10 euro, dalla classica margherita alle specialità gourmet più particolari.