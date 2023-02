Amate mangiare fuori e sperimentare posti nuovi? Il Tram ATMosfera di Milano è un ristorante unico nel suo genere, assolutamente imperdibile se ci si vuole concedere un’esperienza indimenticabile. Il servizio è attivo a cena tutti i giorni della settimana, dalle 20.00 e 20.30, mentre a pranzo è accessibile esclusivamente la domenica dalle 13.00 Scopriamo di più sulla location, l’itinerario e il menù.

Location e Itinerario

Il ristorante è situato all’interno di due tram d’epoca completamente rinnovati, il cui spazio precedentemente occupato dai sedili è stato trasformato in un ambiente accogliente e confortevole, in cui pranzare o cenare in compagnia percorrendo un itinerario che porta alla scoperta dei luoghi più iconici della città.

I tram ATMosfera addibiti a ristorante sono completamente identici tra loro e includono una cucina, un piccolo guardaroba posto accanto all’ingresso, una toilette e una sala da 24 posti, suddivisi in 4 tavoli da 4 persone e 4 tavoli da 2 persone.

Tutti i tavoli e le panche sono fissi e non possono essere spostati, per cui la disposizione non può essere modificata in alcun modo.

Seppure cambi periodicamente, in linea di massimo il percorso di entrambi i tram percorre il seguente itinerario:

Piazza Castello: partenza alle 13.00 (pranzo) e alle 20.00/20.30 (cena)

(pranzo) e (cena) Duomo

Arco della Pace

Porta Nuova

Bosco verticale

Teatro alla Scala

Galleria Vittorio Emanuele II

Darsena

Piazza Castello: arrivo prevvisto alle 15.30 e alle 22.30 (variabile in base al traffico)

Menù e prezzi

Il ristorante ATMosfera mette a disposizione dei propri ospiti tre menù diversi (a base di carne, pesce e vegetariano) che includono una selezione con antipasti, primi piatti, secondi piatti, contorni e dolci. I piatti proposti in menù variano periodicamente 4 volte l’anno, per garantire la freschezza dei prodotti e rispettare la stagionalità delle materie prime utilizzate.

Un pranzo ha un costo di 75 euro a persona, mentre la cena costa 90 euro.

Nel prezzo è incluso l’intero menù scelto in fase di prenotazione, che comprende:

un entrée con flûte di spumante;

un antipasto;

un primo piatto;

un secondo con contorno;

un dessert;

acqua minerale e caffè.

Nel prezzo è inclusa anche una bottiglia di vino (bianco, nero o bollicine) a condividere in due.

Come prenotare

Per poter pranzare o cenare nel tram ristorante è necessario prenotare in anticipo online, direttamente sul sito ufficiale ATMosfera. La prenotazione è fondamentale in quanto solo i piatti più semplici vengono preparati al momento nella piccola cucina del tram: le portate più elaborate, che richiedono maggiore spazio, vengono preparate in anticipo da una società di catering. Inoltre, è possibile segnalare in fase di prenotazione anche eventuali allergie e intolleranze alimentari.