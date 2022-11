Uliassi è il ristorante di alta cucina a 3 stelle Michelin fondato nel 1990 dai fratelli Mauro e Catia Uliassi. Il ristorante di trova a Senigallia, tra il porto e la spiaggia, e gode di una magnifica vista sul mare, che introduce il tema portante del menù, caratterizzato da una forte legame con la cucina di mare e le tradizioni della Riviera Adriatica.

Pesce freschissimo, molluschi, crostacei, ma non solo: da sempre nel menù del Ristorante Uliassi non mancano i piatti a base di selvaggina, che rafforzano il legame del ristorante con la cucina marchigiana. Scopriamo insieme quali menù degustazione propone lo chef Mauro Uliassi e quanto costa mediamente una cena.

Menù degustazione

Il Ristorante Uliassi propone 4 menù degustazione al prezzo di 240 euro a persona: il Menù Classico (disponibile anche nella versione Easy a 210 euro per 6 portate), il Menù Lab e il Menù Caccia, entrambi disponibili solo su prenotazione.

Menù Classico:

Gambero rosso, estratto di mandarino, fiori di salvia, ananas

Sogliola al vapore, lattuga e bergamotto

Spiedini di calamaretti alla griglia e shot ghiacciati di citronette

Ricciola alla puttanesca

Ossobuco alla marinara con trippe di baccalà

Pasta e pomodoro alla hilde in infuso di foglie di fico

Spaghetti affumicati con vongole e datterini arrostiti

Mare o Selva

Pre dessert

Dessert

Menù Lab:

Ricci freddi, mandarino, zafferanella

Seppie crude, pomodoro verde, polline, olive nere essiccate

Gambero rosso, buccia di arancia, zenzero, cervella di gambero e cannella

Insalata di ostrica, pesto di rucola, rucola, limone, borragine

Lumache, peperone friggitello, origano, erbe soffiate

Anguilla affumicata, albicocca, alloro, rafano

Pasta e pomodoro alla hilde in infuso di foglie di fico

Colombaccio scottato, tabacco, cardamomo nero e pompelmo asciugato

Pre dessert

Dessert

Menù Caccia:

Tartare di lepre, ricci di mare, olio di ginepro

Petto di fagianella, ostrica, olio di perilla e semi tostati

Fondente di patate, anatroccolo e tartufo nero

Royale di germano reale

Colombaccio crudo, rapa, liquerizia, ciliegie ghiacciate, olio di rosmarino bruciato

Ravioli di patate burro e salvia, finanziera di selvaggina e nocciole caramellate

Tagliatelle, murici e boccone di capriolo

Colombaccio alla marchigiana

Pre dessert

Dessert

Menù alla carta

Data la complessità dei piatti e il tempo richiesto per la loro preparazione, il Ristorante Uliassi rende disponibile il menù alla carta solo per tavoli inferiori a 4 persone.

Nel caso di scelga di ordinare alla carta, è richiesto un ordine minimo di tre portate a persona. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 30 euro per i dolci, 55 euro per i primi, 60 euro per gli antipasti e 65 euro per i secondi piatti.

Il menù alla carta include gran parte dei piatti presenti nei menù degustazione, e le seguenti portate inedite:

Fondente di patate, mazzancolle e tartufo nero estivo

Seppie sporche arrostite

Paccheri “Mare da Bora”

Mezze maniche, pistacchi di Bronte, rosmarino e bottarga di muggine

Spigola alla griglia

Rombo alla plancha, calamaretti, salsa bruciata di cipollotti e peperoni

Brodetto all’anconetana

Oca laccata al tè di ciliegia

Agnello fuori di testa

Menù dei dolci: