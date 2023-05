Lisbona è una delle città più belle e affascinanti d’Europa, che offre ai suoi visitatori una combinazione unica di storia, cultura, arte, natura e buon cibo. La capitale del Portogallo è situata a ridosso della foce del fiume Tago e si estende su sette colli, che regalano panorami mozzafiato e scorci suggestivi.

Ogni anno sono quasi 4 milioni le persone che scelgono di visitare Lisbona. Tra i luoghi più ambiti dai turisti ci sono il Castello di São Jorge, la Torre di Belém, il Monastero dos Jerónimos e il Museo Nazionale dell’Azulejo. Oltre ai monumenti e musei, è possibile scoprire una città vivace e cosmopolita, che offre una ricca scena culturale e artistica, con eventi, concerti, mostre e festival in ogni periodo dell’anno.

L’aspetto gastronomico non è da meno: Lisbona è indubbiamente una città che sa come conquistare il palato dei suoi visitatori, proponendo una cucina varia e gustosa, che si basa su ingredienti semplici e di qualità. In primis il pesce fresco, ma anche il baccalà, e le deliziose pasteis de nata.

Se siete curiosi di scoprire di più sulla cucina portoghese e su quanto si spende per mangiare a Lisbona da turisti, continuate a leggere questo articolo!

Piatti tipici della cucina portoghese

La cucina portoghese è semplice e genuina, caratterizzata da piatti ricchi di gusto, che uniscono la cucina mediterranea, nordafricana e sudamericana. Per chi ama il pesce, le specialità da assaggiare non mancano. Oltre al pesce azzurro, come le sardine e le acciughe, in Portogallo si cucinano anche molti piatti a base di molluschi, come calamari, polpi e cozze. Uno dei più famosi è il polvo à lagareiro, accompagnato da patate e condito con abbondante olio e aglio.

Il re indiscusso è il baccalà: le ricette sono talmente tante e varie, che si dice possa essere preparato in 365 modi diversi (uno per ogni giorno dell’anno). Tra i piatti tipici a base di baccalà ci sono il bacalhau à braz (con patatine fritte e uova strapazzate), il bacalhau com natas (con panna patate al forno) e il bacalhau à Gomes de Sá (con patate lesse, cipolle e uova sode).

Un altro piatto tipico della cucina portoghese è la cataplana, una zuppa di pesce e frutti di mare che prende il nome dal tegame in cui viene cotta: precisamente, si tratta di una pentola di rame formata da due parti concave chiuse ermeticamente. Non vi è una ricetta univoca, per cui la si può assaggiare in tantissime varianti diverse: con cozze, vongole, gamberi, polpo e persino con carne di maiale.

Per gli amanti della carne, ci sono piatti come il cozido à portuguesa (uno stufato di carne di manzo, maiale e pollo con verdure e salsicce), la feijoada (uno stufato di fagioli neri con carne di maiale) e le bifanas (panini con fettine di carne di maiale marinate).

Per concludere in dolcezza un pasto a Lisbona non possono mancare i dolci tipici della pasticceria portoghese. Oltre alle famosissime pasteis de nata (pastine di pasta sfoglia ripiene di crema pasticcera), potete assaggiare anch le queijadas de Sintra (tortine di formaggio fresco) e i travesseiros de Sintra (pasticcini ripieni di crema alle mandorle).

Quanto si spende per mangiare a Lisbona?

Lisbona è una città mediamente più economica rispetto ad altre capitali europee, per cui è possibile trovare tantissimi locali in cui mangiare bene spendendo poco. Naturalmente, i prezzi dipendono anche in base alla zona, al tipo di locale e al menù scelto.

Partiamo dal primo pasto della giornata: una colazione a Lisbona costa mediamente tra i 3 € e i 5 € a persona. Si può scegliere una classica colazione dolce con caffè o succo accompagnato da una brioche o un classico pastel de nata, oppure optare per una colazione salata.

Per pranzare o cenare a Lisbona si può scegliere tra diversi tipi di locali. Se volete mangiare bene spendendo poco, vi consigliamo le tascas, delle trattorie tipiche portoghesi dove si possono assaggiare i piatti tradizionali della cucina locale, e le cantine in cui si si possono trovare piatti classici portoghesi, in una veste più elaborata.

I prezzi delle tascas sono molto economici: si può mangiare un pasto completo con circa 8-15 € a persona. Le cantine hanno prezzi leggermente più alti, che non superano mai i 25 € a persona.

Una soluzione perfetta per chi vuole risparmiare sul budget e fare una pausa veloce? I bar e i chioschi di street food, in cui poter assaggiare alcune golosità e stuzzichini (petiscos, simili alle tapas spagnole) per pochi euro.