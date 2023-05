Come conservare il pane fresco in freezer seguendo alcuni semplici passaggi: come congelarlo in modo da mantenerlo gustoso e fragrante a lungo.

Tra le tante pietanze deliziose che esistono al mondo, il pane è sicuramente uno degli alimenti più semplici, genuini e saporiti, che non può mancare sulla nostra tavola. Si presta a essere abbinato a zuppe, contorni o servito come antipasto, come le bruschette o i crostini. Il suo gusto è ineguagliabile, soprattutto quando è appena sfornato, con una crosta croccante e un cuore morbido.

Purtroppo, il ritmo frenetico delle nostre giornate non sempre ci permette di comprare il pane fresco o di prepararlo in casa quotidinamente. Quante volte capita di avere in dispensa del pane avanzato dai giorni precedenti, ormai secco o gommoso?

Per evitare sprechi e poter gustare il pane fresco, morbido e fragrante in ogni momento, senza dover andare ogni giorno dal fornaio, esiste un rimedio semplice ed efficace: congelarlo. In questo articolo, vi spiegheremo come conservare il pane fresco in freezer.

Come congelare il pane fresco

Per congelare il pane fresco, la prima cosa da fare è lasciarlo raffreddare, sia che lo abbiate appena sfornato in casa, sia che lo abbiate acquistato fresco dal vostro fornaio di fiducia. Se lo congelate ancora caldo o tiepido, si formerà inevitabilmente una condensa che ne rovinerà la consistenza e il sapore.

I panini possono essere congelati interi, mentre per quanto riguarda pagnotte più grandi molto dipende dalle vostre esigenze e abitudini. Se consumate il pane solo occasionalmente, potete congelarlo a fette e scongelarle singolarmente quando vi occorrono. Se invece usate il pane quotidianamente, potete congelarlo intero o tagliato a metà. Entrambi i metodi hanno dei pro e dei contro: Il pane già tagliato a fette impiega meno tempo a scongelare, mentre il pane congelato intero si conserva meglio. A voi la scelta.

La nostra raccomandazione, in ambo i casi, è quella di riporre il pane all’interno di appositi sacchetti per alimenti adeguatamente sigillati, così da proteggere il pane dall’umidità ed evitare che possa assorbire gli odori degli altri alimenti presenti nel freezer.

Infine, ricordate di applicare un’etichetta al sacchetto, indicato la data di congelamento e il termine massimo entro cui consumarlo. Generalmente, si sconsiglia di prolungare la conservazione del pane in freezer oltre i 3 mesi, per evitare che perda il suo sapore e le sue proprietà organolettiche.