Descrizione

La crema all’arancia è una delle ricette più amate da grandi e piccini. Diffusa in tutta Italia questa crema viene fatta quasi tutto l’anno ma, il periodo migliore, è quello della raccolta delle arance. Ricetta tradizionale, può essere realizzata in qualsiasi momento della giornata, perché molto veloce da eseguire. Gli ingredienti che vengono usati sono quelli coltivati nelle migliori zone d’Italia da cui si ricavano gustose arance biologiche. Questa ricetta prevede l’uso di pochissimi ingredienti, come quella di un tempo. L’utilizzo delle uova e del latte in questa ricetta non sono previste proprio perché negli ultimi anni, molte persone sono intolleranti ad essi. In questo modo la crema all’arancia risulta più leggera e digeribile. Per chi segue una dieta vegana o tradizionale, questa ricetta è l’ideale da provare.