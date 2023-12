Quali sono i migliori ristoranti di Siena in cui andare a mangiare se ci si trova in città? Alcuni locali da provare.

Come ogni città turistica italiana, anche Siena è ricca non solo di luoghi di interesse artistico e culturale ma anche di ristoranti: quali sono le migliori location in cui recarsi per pranzo o per cena? Ecco la lista dei luoghi più amati da residenti e visitatori.

I migliori ristoranti di Siena: la lista

Campo Cedro

In via Pian D’Ovile 54, c’è Campo Cedro. Il ristorante, situato nelle vicinanze di Porta Ovile, è guidato dallo chef Kohsuke Sigihara, originario di Yokohama. Anche se le origini dello chef potrebbero trarre in inganno, il locale propone una cucina che fonde la tradizione toscana con i sapori e le tecniche orientali. Ogni piatto è realizzato con ingredienti di alta qualità e tipici della stagione in corso. Tra le specialità della casa ci sono lo sgombro alla scapece, ricotta di pecora e salsa ponzu; il risotto alla marinara, alghe e riduzione di pomodori; il kakuni ossia pancia di maiale, crema allo zenzero, cipolle in tempura e pera al vino. Molto ampia e apprezzata anche la carta dei vini.

Salefino – Vino & Cucina

Il ristorante Salefino – Vino & Cucina, in via degli Umiliati 1, si trova in Piazza del Sale. La zona è nota con questo nome perché, nel 1800, ospitava la Dogana del Sale e del Tabacco. La location è piacevole e accogliente ed è dotata di un lungo tavolo sociale posizionato al centro della sala. Il bistrot si connota per la sua cucina golosa che attinge dalla cucina di matrice toscana. Alcune delle pietanze più amate dai clienti sono il galletto in porchetta, perperoni alla maggiorana e bietola; le tagliatelle al sugo di punta di petto di vitella e pomodoro arrostito; la crema di cetriolo, mazzancolle marinate e creme fraîche.

Quarto Bistrot

In piazza vicolo Campaccio 2, Quarto Bistrot è un indirizzo culinario molto particolare “dentro le mura ma fuori dal comune”, come si definisce lo stesso locale. Il bistrot è dotato di soli quattro tavoli ai quali, nel periodo estivo, se ne aggiungono due nella corte esterna. Il menù è molto particolare e super essenziale: si compone, infatti, di soli tre antipasti, tre primi, tre secondi e tre dolci che vengono periodicamente modificati.

Ristorante Da Mugolone

Ubicato al civico 8 di via dei Pellegrini, situato nel centro storico di Siena e nelle vicinanze di Piazza del Campo, il Ristorante Da Mugolone vanta una storia costellata di successi. In attività dal 1950, il locale ha chiuso per un periodo prima di essere rilevato dalla famiglia Causarano che lo ha totalmente rinnovato. L’ambiente è molto elegante e arricchito con opere di artisti contemporanei appesi alle pareti. In menù, invece, ci sono pietanze realizzate con materie prime tipiche della cucina tradizionale come interiora, selvaggina, funghi, coniglio, piccione e molto altro ancora. La cantina, poi, offre diverse etichette toscane e nazionali.

Osteria Le Logge

In via del Porrione 33, una delle vie che portano in Piazza del Campo, c’è l’Osteria Le Logge. Nato come una drogheria, all’interno del locale sono ancora conservati alcuni oggetti che ricordano le origini dell’attività come il bancone all’ingresso o le vetrine antiche. Il menù, elaborato da Nico Atrigna, attinge dalla tradizione gastronomica toscana che viene arricchita con elementi contemporanei e ingredienti esotici. Uno dei piatti più amati, ad esempio, è il polpo in brodo di funghi e insalata di alghe.