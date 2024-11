Introduzione alla crema di cavolo viola

La crema di cavolo viola è un piatto che unisce eleganza e sapore, perfetto per stupire i propri ospiti. Questa ricetta, ispirata allo chef Antonio Guida, due stelle Michelin, offre un’esperienza culinaria unica, grazie alla combinazione di ingredienti freschi e alla presentazione accattivante. La vellutata di cavolo viola, accompagnata da crostini croccanti e una fondutina di parmigiano, rappresenta un’ottima scelta per un antipasto raffinato o un primo piatto sorprendente.

Ingredienti necessari

Per preparare la crema di cavolo viola per quattro persone, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

500 g di cavolo viola

300 g di porro

80 g di parmigiano grattugiato

50 g di fecola di patate

4 fette di pane

1 litro di brodo vegetale

80 g di latte

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Preparazione della crema di cavolo viola

Iniziate la preparazione mondata il porro e tagliatelo a rondelle. Procedete quindi a pulire il cavolo viola, eliminando il torsolo e tagliandolo a strisce. In una casseruola, rosolate il porro e il cavolo con un filo d’olio per 1-2 minuti. Coprite gli ingredienti con il brodo vegetale, chiudete con un coperchio e lasciate cuocere a fuoco dolce per circa 45 minuti, fino a quando il cavolo non risulterà morbido.

Nel frattempo, preparate i crostini: tagliate le fette di pane a cubetti, ungeteli con un filo d’olio e tostateli in padella fino a renderli croccanti. Salateli leggermente per esaltarne il sapore.

Fondutina di parmigiano e assemblaggio del piatto

Per la fondutina, portate a bollore 80 g di latte con un pizzico di fecola, quindi aggiungete il parmigiano grattugiato, mescolando fino a scioglierlo completamente. Questo passaggio è fondamentale per ottenere una consistenza cremosa e avvolgente.

Una volta che il cavolo è cotto, frullatelo con un mixer a immersione, aggiungendo uno o due cucchiai di panna per rendere la crema ancora più liscia e vellutata. Servite la crema di cavolo viola in ciotole, accompagnata dai crostini croccanti e da un filo di fondutina di parmigiano. Completate il piatto con erbe aromatiche fresche per un tocco di freschezza.

Conclusione e consigli finali

Questa ricetta non solo è un piacere per il palato, ma anche per gli occhi, grazie al suo colore vivace e alla presentazione elegante. La crema di cavolo viola con crostini e fondutina è perfetta per ogni occasione, dalle cene formali ai pranzi in famiglia. Non dimenticate di sperimentare con le erbe aromatiche e di personalizzare la ricetta secondo i vostri gusti. Buon appetito!