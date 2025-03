Ingredienti freschi per un piatto delizioso

La crema di piselli con calamari è un primo piatto che unisce la freschezza dei piselli e la delicatezza del pesce, creando un equilibrio di sapori che conquista al primo assaggio. Per ottenere il massimo da questa ricetta, è consigliabile utilizzare piselli freschi quando sono di stagione, ma in alternativa si possono usare anche quelli surgelati o in scatola. La preparazione è semplice e richiede poco tempo, rendendola ideale per un pranzo veloce o una cena elegante.

Preparazione della crema di piselli

Iniziate la preparazione raccogliendo in una casseruola un litro di acqua. Aggiungete una patata pelata e tagliata a cubetti, un cipollotto affettato e due foglie di alloro. Portate a ebollizione e lasciate cuocere per circa 5 minuti. A questo punto, unite i piselli e continuate la cottura per altri 20 minuti, fino a quando le patate non iniziano a disfarsi. Una volta cotto, frullate il tutto fino a ottenere una crema liscia e omogenea. Non dimenticate di salare a piacere e mantenere la crema in caldo mentre preparate i calamari.

Calamari: un tocco di sapore in più

Per i calamari, puliteli e tagliateli a striscioline. In una padella, scaldate due cucchiai di olio extravergine d’oliva e aggiungete uno spicchio d’aglio con la buccia e qualche fettina di peperoncino. Rosolate i calamari per pochi minuti, giusto il tempo di farli diventare teneri e saporiti. È importante non cuocerli troppo a lungo per evitare che diventino gommosi. Una volta pronti, sono pronti per essere serviti sopra la crema di piselli.

Impiattamento e presentazione

Per servire, versate la crema di piselli in un piatto fondo e adagiatevi sopra le striscioline di calamari. Per un tocco finale, decorate con una fettina di peperoncino fresco, che non solo aggiunge colore ma anche un pizzico di piccantezza. Questo piatto è perfetto per ogni occasione, da un pranzo informale a una cena speciale, e sicuramente lascerà i vostri ospiti soddisfatti.