Ingredienti e preparazione della crema di spinaci

La crema di spinaci è un piatto versatile e nutriente, ideale per chi cerca un primo piatto leggero e saporito. Gli ingredienti principali sono spinaci freschi, patate, brodo vegetale e panna. Per prepararla, inizia lessando le patate in acqua salata fino a quando non sono tenere. Nel frattempo, in una pentola, fai soffriggere uno scalogno tritato in un filo d’olio extravergine d’oliva, fino a farlo diventare trasparente.

Una volta pronte le patate, aggiungi gli spinaci nella pentola con lo scalogno e fai cuocere per qualche minuto, fino a quando gli spinaci non si saranno appassiti. A questo punto, unisci le patate e il brodo vegetale, portando a ebollizione. Dopo circa 10 minuti di cottura, frulla il tutto con un mixer ad immersione fino a ottenere una crema liscia e vellutata.

Varianti e suggerimenti per servire

La crema di spinaci può essere personalizzata in molti modi. Per un tocco di sapore in più, puoi aggiungere un pizzico di noce moscata durante la cottura. Inoltre, per una consistenza ancora più cremosa, sostituisci la panna con robiola fresca, mescolando energicamente fino a completo scioglimento. Questa variante conferirà al piatto una nota leggermente acidula, perfetta per esaltare il gusto degli spinaci.

Servi la crema calda, guarnita con una spolverata di erba cipollina fresca tritata e accompagnata da crostini di pane o semi tostati, come sesamo o zucca. Questi ultimi aggiungeranno una piacevole croccantezza, contrastando con la morbidezza della crema.

Benefici nutrizionali e consigli per i bambini

Questa ricetta non è solo deliziosa, ma anche ricca di fibre, vitamine e sali minerali, rendendola un’ottima scelta per un pasto sano. Gli spinaci, in particolare, sono noti per le loro proprietà antiossidanti e il loro alto contenuto di ferro. La crema di spinaci è anche un’ottima soluzione per far mangiare più verdure ai bambini, grazie al suo sapore morbido e rotondo.

Per rendere il piatto ancora più interessante, puoi aggiungere spezie come curcuma o pepe nero, che non solo arricchiranno il sapore, ma offriranno anche ulteriori benefici per la salute. Sperimenta con diverse combinazioni di ingredienti per trovare la tua versione preferita di questa deliziosa crema.