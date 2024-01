Descrizione

La crema inglese è una variante della classica crema pasticcera, preparata con latte, zucchero e tuorli d’uovo, senza l’aggiunta di farina e panna. Un classico della pasticceria, ideale da servire come dolce al cucchiaio con dei biscotti al burro, come le lingue di gatto, o utilizzare come ingrediente nella preparazione di dessert più elaborati. Scoprite subito come ricrearla a regola d’arte, seguendo la ricetta originale.