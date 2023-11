Crepes dolci senza farina: consigli per l’impasto

Succede di sognare una montagna di crepes e di scoprire che in casa non c’è più farina. Mai farsi prendere dal panico.

Ecco tutti i consigli e le ricette per preparare deliziose crepes dolci senza farina.

Come preparare crepes dolci senza farina

La farina ha la particolarità di densificare l’impasto delle crepes assorbendo il latte del preparato. È quindi quasi essenziale per il successo di qualsiasi festa a base di crepes che si rispetti.

Così anche i migliori chef si sono avventurati nella sfida delle crepes senza farina.

La prima ricetta propone crepes con un impasto di cacao in polvere,

accompagnato da una dose extra di burro e soprattutto molti albumi.

Ingredienti crepes al cacao

12 albumi d’uovo;

110 grammi di burro;

50 grammi di latte intero;

30 grammi di cacao in polvere;

5 grammi di pasta di cacao;

60 grammi di zucchero semolato;

1 pizzico di sale

Preparazione

In una ciotola, sbattere gli albumi per circa 10 secondi. Scaldare il latte in una casseruola e aggiungere il cacao, la pasta di cacao, lo zucchero e il burro fuso. Mescolare bene e mettere da parte. Una volta raffreddato, aggiungere il composto agli albumi e mescolare bene. Cuocere le crepes solo su un lato in una padella molto calda. Servire completando con un po’ di zucchero o una crema a scelta.

Ingredienti per crepes leggerissime

250 ml di latte parzialmente scremato;

200 g di amido di mais o Maizena;

4 uova;

1 bustina di zucchero vanigliato.

Preparazione

In un’insalatiera mescolare l’amido di mais, lo zucchero vanigliato e un pizzico di sale. Fare un pozzo e rompere le uova al centro della ciotola. Aggiungere delicatamente il latte e mescolare per ottenere un bell’ impasto. Lasciare riposare per circa 30 minuti. Tutto quello che si deve fare è saltarle in padella e servirle.

Consigli per l’impasto

I consigli per ottenere un impasto per le crepes privo di grumi, non troppo liquido o troppo denso , delicatamente profumato e di successo, ecco i passaggi da non trascurare.

Per realizzare crepes perfette, è essenziale lavorare con l‘attrezzatura giusta. La padella per crepes , una padella piatta a basso profilo, deve essere perfettamente antiadesiva.

Si consideri di investire in una frusta che permetterà di ottenere una pastella liscia e senza grumi e un mestolo per versare la giusta quantità di pastella nella padella.

Per ottenere crepes senza grumi, è facile: basta setacciare la polvere in modo che sia il più fine possibile, anche nel caso di amido o cacao o zucchero.

Se non si dispone di un setaccio, un filtro a maglia molto fine va ugualmente bene.

Il latte va incorporato molto gradualmente, mescolando. Anche se si utilizza una forchetta al posto della frusta, mescolare delicatamente il latte con la polvere garantisce un impasto perfettamente liscio e uniforme.

Per creare crepes più leggere e fini si può sostituire l’equivalente di un bicchiere di latte con un bicchiere di succo di mela o birra. Allo stesso modo, se si prepara l’impasto con acqua e latte in proporzioni uguali, le crepes saranno più fini.

Se l’impasto risulta troppo denso , non si deve aggiungere latte, poiché l’impasto potrebbe diventare appiccicoso. Preferire acqua o birra per allungare l’impasto e renderlo più fluido.

Profumare l’impasto delle crepes con:

vaniglia in tutte le sue forme: chiodi di garofano, baccello, essenza di zucchero vanigliato;

scorza grattugiata di limone o arancio;

liquori come rum o cognac;

yogurt con frutta, per sostituire il latte, renderà le crepes leggere e profumate alla fragola, albicocca, banana.

Gustate semplici, cosparse di zucchero a velo o spalmate con creme o marmellata, oppure salate, le crepes fatte in casa seducono da sempre a colazione, come dessert e per il tè pomeridiano.