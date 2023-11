Crepes senza uova: dolci e appetitose

Le crepes sono una delle ricette più comuni e facile da preparare sia per la colazione che per gli spuntini pomeridiani, così come dessert dopo pranzo o cena. La ricetta base per preparare le crêpes è molto semplice poiché consiste in pochi e semplici di ingredienti base come uova, latte, burro, farina e sale che, una volta mescolati insieme e lasciati riposare, formano un impasto semiliquido che viene inserito in una padella.

Le crêpes possono essere ripiene di ingredienti dolci o salati ma, ad ogni modo, le combinazioni sono davvero tante in quanto l’impasto può essere abbinato con qualsiasi ingrediente. E’ possibile seguire la ricetta classica o, più semplicemente quella in cui non sono presento le uova.

Sfortunatamente, infatti, per coloro che soffrono di varie allergie e intolleranze questa innocente formula classica potrebbe essere poco salutare, ma ci sono alternative che consentono ai celiaci e ai soggetti allergici alle uova e al lattosio di gustare delle ottime crêpes senza rinunciare al gusto.

La ricetta delle crepes senza uova, non solo permette di risparmierai tempo durante la fase di preparazione dell’impasto, ma anche denaro dal momento che viene eliminato un ingrediente.

Ricetta crepes senza uova

Ingredienti per 4

due bicchieri di latte;

un bicchiere di farina;

due cucchiai di zucchero;

mezzo cucchiaio di burro;

mezzo cucchiaio di olio d’oliva

Preparazione