La città di Napoli non è soltanto la patria della pizza, ma anche di una lunga tradizione culinaria ricca di gusto e sapore. In questo articolo, vi illustriamo quali sono i migliori ristoranti stellati di Napoli.

La città di Napoli non è soltanto la patria della pizza, ma anche di una lunga e vasta tradizione culinaria ricca di gusto e sapore. Inoltre, Napoli è stata definita dalla guida Michelin una delle prime province in Italia per numero di ristoranti stellati. Ma quali sono i migliori ristoranti stellati a Napoli? Ecco la nostra selezione.

I migliori ristoranti stellati a Napoli: ecco la lista

George Restaurant

Al civico 35 di Corso Vittorio Emanuele, all’interno del Grand Hotel Parker’s, troviamo George Restaurant. Si tratta di un ristorante dotato di una meravigliosa terrazza con vista sul golfo di Napoli. A guidare il locale, c’è lo chef napoletano Domenico Candela, chef stellato napoletano di nascita. La sua cucina è un mix di tradizione, contaminata dalle sue memorie d’infanzia, e la cucina contemporanea con riferimenti al gusto francese acquisito nella sua formazione Oltralpe. Il ristorante vanta ben due stelle Michelin e offre una grande varietà di piatti deliziosi, colorati e ricchi d’arte.

Il Comandante

In via Cristoforo Colombo 45, all’interno dell’Hotel Romeo, troviamo invece il ristorante stellato Il Comandante. Grazie alla sua posizione al nono piano, il locale gode di una vista spettacolare sul Vesuvio e sull’isola di Capri, che accompagnerà i vostri pranzi o cene in modo romantico. Lo chef Salvatore Bianco propone una cucina che unisce i tradizionali sapori mediterranei a quelli orientali, creando piatti dallo stile raffinato che rispecchiano a pieno l’atmosfera del ristorante.

Palazzo Petrucci

In via Posillipo 16C, lungo la spiaggia di Villa Donn ’Anna, troviamo poi il ristorante Palazzo Petrucci. Il ristorante è capitanato dallo chef stellato Lino Scarallo, primo chef che è riuscito ad ottenere una stella Michelin nel suo ristorante del centro di Napoli. Il menù offre una gran varietà di piatti di origine campana dai sapori tradizionali e con moltissimi richiami al mare.

Veritas

Infine, in Corso Vittorio Emanuele 141, troviamo il ristorante stellato Veritas. Questo ristorante ha un ambiente più informale, che privilegia il minimalismo rispetto all’abbondanza. Alla guida della brigata del ristorante, dopo due anni con lo chef Carlo Spina, troverete Marco Caputi. Giovane chef di talento, il nuovo arrivato è già stella Michelin al Maeba Restaurant di Ariano Irpino. Caputi è autore di una cucina contemporanea senza schemi, i cui protagonisti assoluti sono la qualità e l’autenticità.