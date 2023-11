Come cucinare la verza in padella: la ricetta semplice e gustosa

La verza è un ottimo ingrediente sia per i primi che per i secondi piatti. Cucinata in padella diventa una buonissima e prelibata pietanza.

La verza è un alimento ricco di proprietà nutrizionali: contiene vitamina A, vitamina C e vitamina K, ed è ricca di sali minerali come il potassio, il ferro, il fosforo, il calcio e lo zolfo. Non dovrebbe mai mancare in una dieta sana e bilanciata.

La verza è anche molto saporita, si presta ad essere utilizzata in varie ricette, sia per i primi che per i secondi piatti. Quando viene cotta in padella si ammorbidisce e si trasforma in un piatto tenero e gustoso, ottimo contorno per la carne, soprattutto nella stagione invernale.

Vediamo insieme quale procedimento seguire per prepararla.

Potete cucinare la verza in padella semplicemente facendola cuocere sul fuoco dolce per circa 15/20minuti, dopo averla lavata e averla tagliata a listarelle, insieme al burro o all’olio d’oliva e ad una cipolla che avrete tagliato finemente. Se preferite l’aglio è bene farlo rosolare e toglierlo dalla padella prima che finisca la cottura. Naturalmente sale e pepe secondo il vostro gusto.

Da questa ricetta di base semplice, veloce e comoda per chi segue una dieta ipocalorica, è possibile spaziare con molte altre aggiunte. La verza in padella, infatti, può essere arricchita e variata con numerosi ingredienti a vostra scelta: pancetta a dadini, acciughe, uva passa e pinoli, formaggio grattugiato e molto altro.

Il gusto della verza in padella in numerose ricette, inoltre, viene esaltato con l’aggiunta di qualche goccia di aceto balsamico a fine cottura.

Infine, se volete pranzare o cenare soltanto con la verza in padella come pasto completo, vi suggeriamo di seguire una ricetta che può essere un piatto unico, meno dietetico, ma buono e nutriente.

Per preparare questa pietanza oltre alla verza vi occorreranno altri ingredienti come uova, patate, latte, burro e formaggio grattugiato.

Il procedimento completo da seguire lo trovate a questo link