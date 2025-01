Un aumento significativo del veganismo in Italia

Negli ultimi anni, il veganismo ha guadagnato una crescente popolarità in Italia. Secondo il Rapporto Italia 2024 di Eurispes, il 2,3% della popolazione italiana si identifica come vegana, un dato che segna un incremento rispetto agli anni precedenti. A questa cifra si aggiunge un 7,2% di vegetariani, mentre un ulteriore 5% ha provato il vegetarianismo in passato. In totale, il 9,5% degli italiani evita carne e prodotti di origine animale, un notevole aumento rispetto al 6,6%% registrato nel 2023.

Le diete senza: un trend in crescita

Il fenomeno delle diete “senza” sta diventando sempre più diffuso nel Paese. Infatti, il 30,9% degli italiani consuma alimenti privi di lattosio, il 25% predilige prodotti senza zucchero e il 21% opta per cibi senza glutine. Anche coloro che non soffrono di intolleranze specifiche tendono a scegliere queste opzioni, evidenziando una crescente attenzione verso la salute e il benessere. Questo cambiamento di abitudini alimentari è spesso motivato da una maggiore consapevolezza riguardo agli effetti del cibo sulla salute e sull’ambiente.

Il Veganuary: un mese di riflessione e impegno

Ogni anno, il mese di gennaio è dedicato al Veganuary, un’iniziativa che invita le persone a provare una dieta vegana per tutto il mese. Questo evento ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui benefici di uno stile di vita a base vegetale. La storia del veganismo moderno risale al novembre del 1944, quando Donald Watson, un falegname britannico, coniò il termine “vegan” per descrivere coloro che evitano tutti i prodotti animali. Da allora, il movimento è cresciuto esponenzialmente, abbracciato da milioni di persone in tutto il mondo, in particolare tra le giovani generazioni che sono sempre più motivate da considerazioni etiche e ambientali.

Un cambiamento culturale e sociale

Il veganismo, un tempo visto come un’idea radicale, sta diventando una scelta di vita sempre più comune. Questo cambiamento riflette una trasformazione culturale e sociale che vede il veganismo non solo come una dieta, ma come un movimento globale verso un mondo più compassionevole e sostenibile. Il Veganuary rappresenta un momento di celebrazione e riflessione su questi temi, ispirando un numero sempre maggiore di persone a considerare uno stile di vita a base vegetale. La crescente diffusione di ristoranti vegani, prodotti alimentari e risorse educative testimonia l’importanza di questo fenomeno nella società contemporanea.