Le crespelle al verde sono un'ottima soluzione per portare colore e sapore in tavola.

Un piatto versatile e colorato

Le crespelle al verde sono un’ottima scelta per chi desidera portare un tocco di colore e sapore in tavola. Grazie all’aggiunta di spinaci nell’impasto, queste crespelle non solo sono deliziose, ma offrono anche un aspetto accattivante. Sono perfette per ogni occasione, dal pranzo in famiglia a un picnic all’aperto. La loro versatilità consente di abbinarle a vari ripieni, rendendole adatte a tutti i gusti.

Ingredienti e preparazione

Per preparare le crespelle al verde, avrete bisogno di pochi ingredienti: farina, uova, latte e spinaci freschi. Iniziate frullando gli spinaci con le uova e il latte, quindi unite la farina fino ad ottenere un composto omogeneo. Lasciate riposare l’impasto per circa 30 minuti prima di cuocere le crespelle in una padella antiaderente. Ricordate di ungere leggermente la padella per evitare che si attacchino.

Farciture creative per ogni palato

Una volta pronte, le crespelle possono essere farcite con una varietà di ingredienti. Le opzioni più comuni includono formaggi cremosi, funghi trifolati, pomodori secchi o ricotta mescolata con erbe aromatiche. Per i più piccoli, un ripieno a base di prosciutto e mozzarella può essere un’ottima alternativa. Sperimentate con diversi abbinamenti per trovare la combinazione che più vi piace.

Conservazione e utilizzo delle crespelle avanzate

Se preparate un numero eccessivo di crespelle, non preoccupatevi! Potete conservarle in frigorifero per un massimo di due giorni, utilizzando un foglio di carta forno tra ciascuna crespella per evitare che si attacchino. Per una conservazione più lunga, potete congelarle. Disponetele in un solo strato nel congelatore e, una volta congelate, impilate con carta da forno tra ciascuna crepe. In questo modo, avrete sempre a disposizione un piatto gustoso e colorato da gustare in qualsiasi momento.