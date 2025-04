Scopri come preparare delle deliziose crespelle con asparagi in pochi passaggi.

Ingredienti per le crespelle con asparagi

Per preparare le crespelle con asparagi, avrai bisogno di ingredienti freschi e di qualità. Gli asparagi, protagonisti di questo piatto, devono essere teneri e saporiti. Ecco la lista degli ingredienti necessari:

6 crespelle pronte

500 g di asparagi freschi

200 g di besciamella

100 g di grana grattugiato

1 tuorlo d’uovo

Burro q.b. per ungere la pirofila

Noce moscata q.b.

Sale q.b.

Preparazione delle crespelle con asparagi

La preparazione delle crespelle con asparagi è semplice e veloce, perfetta per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare a un piatto gustoso. Inizia lessando gli asparagi in acqua salata per circa 10 minuti, fino a quando non saranno teneri. Una volta cotti, scolali e separa le punte, che utilizzerai per la decorazione finale.

Passa il resto degli asparagi al passaverdura, raccogliendo la purea in una ciotola. Aggiungi la besciamella intiepidita, il grana grattugiato e il tuorlo d’uovo. Mescola bene il tutto, aggiustando di sale e aromatizzando con una grattatina di noce moscata. Questa crema sarà il ripieno delle tue crespelle.

Assemblaggio e cottura

Spalma la crema di asparagi su ogni crespella e ripiegale a triangolo. Disponile in una pirofila precedentemente imburrata, sovrapponendole leggermente. Ricopri le crespelle con la besciamella rimanente e cospargi con il grana grattugiato. Guarnisci con le punte di asparago messe da parte e aggiungi qualche fiocchetto di burro per un tocco extra di sapore.

Infine, inforna le crespelle in forno preriscaldato a 180°C per circa 10 minuti, fino a quando non saranno dorate e gratinate. Se desideri una crosticina più croccante, puoi passare la pirofila sotto il grill per 5 minuti. Servi le crespelle calde, accompagnate da un’insalata fresca per un pasto equilibrato e delizioso.