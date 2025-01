Scopri come preparare una crostata vegan alla crema di limone in pochi passi.

Ingredienti per la crostata vegan

Preparare una crostata vegan alla crema di limone è un’esperienza culinaria semplice e gratificante. Gli ingredienti necessari per la pasta sono: farina, zucchero, sale, bicarbonato, olio, latte di soia e aceto di mele. Per la crema di limone, avrai bisogno di latte di soia, fecola di patate, zucchero, scorza e succo di limone. Questa combinazione di ingredienti non solo rende la crostata deliziosa, ma anche leggera e adatta a chi segue una dieta vegana.

Preparazione della pasta

Inizia unendo in una terrina la farina, lo zucchero, il sale e il bicarbonato. Mescola bene gli ingredienti secchi e poi aggiungi l’olio a filo, continuando a impastare. Successivamente, incorpora il latte di soia e l’aceto di mele. Amalgama il tutto fino a formare una palla liscia. Copri l’impasto con della pellicola trasparente e lascialo riposare in frigorifero per almeno 30 minuti, ma se possibile, un’ora è l’ideale per ottenere una consistenza migliore.

Preparazione della crema di limone

Mentre l’impasto riposa, puoi dedicarti alla preparazione della crema di limone. In un pentolino, unisci il latte di soia, la fecola, lo zucchero e la scorza di limone. Accendi il fuoco a bassa temperatura e mescola costantemente per evitare la formazione di grumi. Quando la crema inizia a bollire, spegni il fuoco e aggiungi il succo di limone, continuando a mescolare fino a ottenere una crema liscia e omogenea.

Assemblaggio e cottura della crostata

Una volta che l’impasto ha riposato, stendilo con un mattarello fino a ottenere uno spessore uniforme. Rivesti uno stampo dal diametro di 24/26 cm con l’impasto, facendo attenzione a farlo aderire bene ai bordi. Bucherella il fondo con una forchetta e versa metà della crema di limone. Inforna a 180 gradi per circa 10 minuti. Dopo questo tempo, aggiungi l’altra metà della crema e continua la cottura per 35-40 minuti, fino a quando la superficie non risulta dorata.

Decorazione e servizio

Una volta cotta, lascia raffreddare la crostata e decorala con fettine di mele e una spolverata di zucchero a velo. La tua crostata vegan alla crema di limone è pronta per essere servita! Perfetta per un tè pomeridiano o come dessert per una cena tra amici, questa ricetta è un vero e proprio inno alla freschezza e alla semplicità.