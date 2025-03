Cucina d’eccellenza all’Allianz Stadium: un viaggio gastronomico unico

Un connubio tra sport e gastronomia

All’Allianz Stadium di Torino, la passione per il calcio si fonde con l’eccellenza culinaria, creando un’esperienza unica per i tifosi. Negli ultimi anni, lo stadio è diventato un punto di riferimento per chi desidera gustare piatti prelibati preparati da chef stellati durante le partite di Serie A. La collaborazione con il gruppo Da Vittorio, che detiene tre Stelle Michelin, ha elevato l’offerta gastronomica, trasformando ogni evento sportivo in un viaggio sensoriale attraverso la cucina italiana.

Il progetto Icona: un patrimonio da celebrare

La stagione 2023-24 ha visto il lancio del progetto Icona, un’iniziativa che mira a sostenere la candidatura della cucina italiana come patrimonio dell’umanità presso l’UNESCO. Questo progetto coinvolge chef di fama, come Chicco e Bobo Cerea, che collaborano per creare menù esclusivi, permettendo ai tifosi di vivere un’autentica esperienza culinaria. Durante le partite, i piatti serviti non sono solo cibo, ma raccontano storie e tradizioni culinarie italiane, rendendo ogni incontro calcistico un evento memorabile.

Un’esperienza gastronomica senza pari

Le cene Icona offrono un’ampia selezione di vini pregiati, tra cui le bollicine di Trentodoc del Gruppo Lunelli. La sinergia tra Juventus e Ferrari Trento ha portato alla creazione di spazi esclusivi come il Ferrari Sparkling Club, dove gli ospiti possono gustare vini di alta qualità mentre si godono le partite. I piatti preparati dagli chef non solo esaltano i sapori locali, ma celebrano anche la ricchezza della tradizione gastronomica italiana. Ogni piatto è un’opera d’arte, realizzata con ingredienti freschi e tecniche culinarie innovative.

La filosofia culinaria degli chef

Chef come Edoardo Fumagalli, della Locanda Margon, portano la loro visione culinaria all’Allianz Stadium, proponendo piatti che riflettono la cultura gastronomica del Trentino. Fumagalli sottolinea l’importanza della materia prima, della tecnica e della creatività, elementi fondamentali per offrire un’esperienza gastronomica di alto livello. I piatti serviti, come il Salmerino alpino e il Guancialino di vitello della Val Rendena, sono un omaggio alla biodiversità e alla tradizione culinaria del territorio, rendendo ogni cena un momento di scoperta e apprezzamento.

Un futuro promettente per la gastronomia nel calcio

Il successo del progetto Icona e delle cene all’Allianz Stadium dimostra come la gastronomia possa arricchire l’esperienza sportiva. Con la continua evoluzione delle offerte culinarie, i tifosi possono aspettarsi eventi sempre più esclusivi e memorabili. La combinazione di sport, cultura e alta cucina non solo celebra la tradizione italiana, ma crea anche un senso di comunità tra i tifosi, rendendo ogni partita un’occasione speciale da condividere.