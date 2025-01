Scopri come l'intelligenza artificiale trasforma gli avanzi in piatti deliziosi

Un’idea innovativa per la cucina moderna

In un’epoca in cui la sostenibilità è diventata una priorità, Cucinalo si propone come una soluzione innovativa per ridurre lo spreco alimentare. Questa applicazione, sviluppata da due giovani studenti di Sorrento, Matteo Morvillo e Amedeo Valestra, sfrutta l’intelligenza artificiale per trasformare ingredienti dimenticati in frigo in piatti deliziosi. La loro idea nasce dalla volontà di combattere il fenomeno dello spreco, che ogni anno porta a buttare tonnellate di cibo.

Come funziona Cucinalo?

Cucinalo offre una funzionalità unica chiamata “Ricette Svuota Frigo”, che consente agli utenti di caricare una lista di ingredienti o addirittura una foto. L’intelligenza artificiale analizza questi dati e genera ricette personalizzate, tenendo conto di esigenze specifiche come diete vegane o allergie. Questo approccio non solo facilita la preparazione dei pasti, ma incoraggia anche un uso più consapevole degli alimenti disponibili.

Un supporto tecnologico per tutti

Oltre alla generazione di ricette, l’app offre strumenti utili come un timer integrato e proporzioni automatiche, rendendo la cucina accessibile anche a chi ha poca esperienza. Gli utenti possono anche creare un ricettario personale che include tutte le ricette generate dall’AI. La chat integrata con l’intelligenza artificiale fornisce supporto e consigli in tempo reale, rendendo l’esperienza culinaria ancora più interattiva e coinvolgente.

Un catalogo ricco di proposte

Cucinalo non si limita a suggerire ricette basate sugli ingredienti disponibili, ma offre anche un ampio catalogo di ricette classiche suddivise per categorie come colazioni, pasti principali, dolci e aperitivi. Ogni settimana, l’app presenta nuove proposte e piatti tematici legati alla stagionalità dei prodotti e alle festività, garantendo così un’esperienza culinaria sempre fresca e varia.

Risultati tangibili e feedback positivi

Il successo di Cucinalo è evidente: in sole due settimane dal lancio, l’app ha già superato i mille download. Le ricette generate a partire dagli ingredienti salvati sono oltre 200 e il numero continua a crescere. Inoltre, si stima che grazie a questa app siano stati salvati almeno cento chili di cibo dalla pattumiera. Le recensioni degli utenti sono entusiastiche, con punteggi massimi attribuiti all’applicazione, che dimostra come l’innovazione tecnologica possa contribuire a un futuro più sostenibile.