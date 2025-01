Un’esperienza culinaria unica a Da Vittorio

Andare da Da Vittorio a Brusaporto è sempre un’esperienza straordinaria. La famiglia Cerea, con oltre sessant’anni di storia e tre stelle Michelin, rappresenta un pilastro della cucina italiana. Recentemente, il ristorante ha ospitato la chef cilena Victoria Blamey, che ha portato una ventata di freschezza e innovazione, creando un ponte tra la tradizione gastronomica italiana e le influenze americane.

Victoria Blamey e il suo approccio creativo

Victoria Blamey, nota per il suo ristorante Blanca a New York, ha accolto l’invito della famiglia Cerea per inaugurare un evento speciale intitolato Us is Us. Questo progetto prevede una serie di incontri con chef americani, mirati a esplorare la libertà e la creatività della cucina statunitense. Durante la sua visita, Blamey ha reinterpretato alcuni dei piatti più iconici della tradizione Cerea, come l’Uovo all’Uovo e gli Spaghetti di tonno, portando un tocco esotico e innovativo.

Un menù che celebra la fusione di culture

Il menù creato per l’occasione ha sorpreso gli ospiti con una combinazione di sapori irresistibili. L’Uovo all’Uovo è stato reinterpretato con igname, pesce bianco e un tocco di leggerezza, mentre gli Spaghetti di tonno hanno visto l’aggiunta di un ceviche unico, sostituendo la tradizionale bagnacauda. Ogni piatto ha raccontato una storia di fusione culturale, evidenziando come la cucina possa essere un linguaggio universale.

Il futuro della cucina italiana

La famiglia Cerea ha espresso entusiasmo per la collaborazione con Blamey, sottolineando come la sua visione innovativa possa ispirare il futuro della loro cucina. Con l’intenzione di esplorare ulteriormente le influenze americane, i Cerea stanno anche considerando l’apertura di un ristorante negli Stati Uniti. Questo approccio aperto e sperimentale rappresenta un’evoluzione della loro tradizione culinaria, mantenendo sempre un forte legame con le radici italiane.

Un finale indimenticabile

La serata si è conclusa con una tradizionale spaghettata a mezzanotte, un gesto che ha celebrato l’essenza della convivialità italiana. La combinazione di tradizione e innovazione ha reso l’evento un’esperienza memorabile, lasciando gli ospiti con il desiderio di scoprire ulteriormente le meraviglie della cucina di Da Vittorio e le sue future evoluzioni.