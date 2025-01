Un viaggio tra dolci e salati con la tecnica del sottovuoto in cucina

La vasocottura: un’arte antica per preparazioni moderne

La vasocottura è una tecnica culinaria che sta guadagnando sempre più popolarità nel mondo della gastronomia, grazie alla sua capacità di preservare le proprietà organolettiche degli alimenti. Questo metodo, che consiste nel cuocere gli ingredienti all’interno di vasi sigillati sottovuoto, permette di ottenere piatti dal sapore intenso e dalla consistenza perfetta. Denis Dianin, maestro pasticcere, ha dedicato un intero volume a questa pratica, esplorando le sue applicazioni in pasticceria e cucina.

Un libro ricco di ricette e tecniche

Il libro di Dianin, “Vasocottura – La moderna tecnica del sottovuoto in pasticceria e cucina”, è un’opera completa che si rivolge sia ai professionisti del settore che agli appassionati. Con un linguaggio chiaro e accessibile, l’autore guida il lettore attraverso le varie fasi della preparazione, fornendo consigli pratici e suggerimenti utili. Ogni capitolo è dedicato a un aspetto specifico della vasocottura, dalle origini della tecnica alle ricette più innovative.

Ricette per ogni occasione

Il volume presenta una vasta gamma di ricette, suddivise in capitoli tematici. Si parte dai “Grandi Lievitati”, dove il panettone tradizionale viene reinterpretato attraverso la vasocottura, per poi passare a “Succhi e nettari”, “Confetture, marmellate e conserve”, fino ai “Dolci da viaggio”. Ogni ricetta è accompagnata da dettagliate indicazioni sugli ingredienti e sulle tecniche di lavorazione, garantendo risultati ottimali. La sezione finale del libro offre anche spunti di marketing e packaging, rendendolo un utile strumento per chi desidera avviare un’attività nel settore della pasticceria.