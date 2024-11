Ingredienti per la cheesecake al mandarino

Per realizzare questa cheesecake al mandarino, avrai bisogno di:

500 g di ricotta

200 g di biscotti secchi

150 g di zucchero

60 g di burro morbido

5 fogli di gelatina

Succo e scorza di mandarino

Spicchi di clementina per decorare

Rum (facoltativo)

Lamelle di mandorle per guarnire

Preparazione della base

Inizia frullando i biscotti secchi insieme al burro morbido e, se desideri, un cucchiaio di rum. Una volta ottenuto un composto omogeneo, distribuiscilo sul fondo di uno stampo a cerniera foderato di carta da forno (diametro 18 cm). Premi bene per compattare e metti in frigorifero per circa 20 minuti.

Creazione della crema di ricotta

Mentre la base si raffredda, metti in ammollo 3 fogli di gelatina in acqua fredda. In una ciotola, mescola la ricotta con 150 g di zucchero, i semi di mezzo baccello di vaniglia e la scorza grattugiata di un mandarino. Sciogli la gelatina strizzata in 3 cucchiai di latte caldo e uniscila al composto di ricotta, mescolando bene. Riponi in frigorifero per 30 minuti.

Assemblaggio della cheesecake

Versa il composto di ricotta sulla base di biscotti, livellando bene la superficie. Rimetti in frigorifero per 2 ore. Nel frattempo, metti in ammollo altri 2 fogli di gelatina. Spremi i mandarini e filtra il succo, pesandone 300 g. Sciogli 50 g di zucchero nel succo e porta a ebollizione per un minuto. Togli dal fuoco e aggiungi la gelatina strizzata, mescolando fino a completa dissoluzione.

Decorazione e raffreddamento finale

Lascia raffreddare il composto di succo di mandarino fino a quando non inizia a rapprendersi. Disponi sulla superficie della cheesecake un giro di spicchi di clementina e versa la gelatina per coprire tutto. Sigilla lo stampo con pellicola trasparente e riponi in frigorifero per altre 4 ore. Prima di servire, rifila i bordi con un coltellino affilato e sforma con cautela. Decora con spicchi di mandarino caramellati e lamelle di mandorle per un tocco croccante.

Servire la cheesecake al mandarino

La cheesecake al mandarino è pronta per essere servita! Tagliala a fette e gustala con amici e familiari. Questo dolce fresco e cremoso è perfetto per ogni occasione, dalle cene estive ai compleanni. Non dimenticare di condividere la ricetta e sorprendere i tuoi cari con questo delizioso dessert!