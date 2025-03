Ingredienti per la torta rovesciata ai mandarini

Per preparare una torta rovesciata ai mandarini, avrai bisogno di pochi ingredienti freschi e genuini. Ecco cosa ti serve:

4 mandarini

150 g di zucchero

100 g di burro

3 uova

200 g di yogurt

200 g di farina

1 bustina di lievito per dolci

Un pizzico di sale

Scorza di un mandarino

Preparazione del caramello

Inizia la preparazione della torta rovesciata ai mandarini creando un delizioso caramello. In una padella antiaderente, unisci lo zucchero e un po’ d’acqua. Cuoci a fuoco medio, mescolando delicatamente, fino a quando lo zucchero non si scioglie e assume un colore ambrato chiaro. Questo passaggio è cruciale: un caramello ben fatto darà alla torta un sapore unico e inconfondibile. Una volta pronto, aggiungi le fettine di mandarino e lascia cuocere a fuoco lento per circa 25 minuti, facendo attenzione a non bruciare il caramello.

Preparazione dell’impasto

Nel frattempo, prepara l’impasto della torta. In una ciotola, monta le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso. Aggiungi lo yogurt e il succo di mandarini, continuando a mescolare. Setaccia la farina con il lievito e un pizzico di sale, quindi uniscila al composto. Infine, incorpora il burro fuso e tiepido, mescolando bene per amalgamare tutti gli ingredienti. Il risultato deve essere un impasto liscio e omogeneo.

Assemblaggio e cottura della torta

Prendi uno stampo a cerniera da 20 cm, imburralo e rivestilo con un disco di carta forno. Versa il caramello sul fondo e disponi le fettine di mandarino sopra. Successivamente, versa l’impasto preparato sopra i mandarini caramellati. Cuoci in forno statico a 160°C per circa 40 minuti. Una volta cotta, lascia riposare la torta per dieci minuti prima di capovolgerla su un piatto. Questo passaggio è fondamentale per garantire che il caramello non si attacchi alla carta forno.

Varianti e suggerimenti

La torta rovesciata ai mandarini è estremamente versatile. Puoi sostituire i mandarini con altre frutta come arance, fragole o kiwi, per creare varianti deliziose. Se preferisci, puoi anche utilizzare mandarini sbucciati e tagliati a metà per un aspetto diverso. Un’altra opzione è la torta rovesciata all’ananas, che è molto popolare e può essere preparata con ananas fresco o sciroppato. Per un tocco esotico, prova ad aggiungere yogurt al cocco nell’impasto.

Questa torta è perfetta per ogni occasione, da una semplice merenda a un dessert elegante per una cena. La sua bellezza e il suo sapore la rendono un dolce da non perdere!