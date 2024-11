Ingredienti per strudel di pere

Per realizzare questo delizioso dolce autunnale, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

3 fogli di pasta fillo

2 pere mature

50 g di burro fuso

50 g di pangrattato

1 cucchiaino di cannella

50 g di uvetta

30 ml di rum

1 limone (succo e scorza)

30 g di pinoli

1 cucchiaino di semi di papavero

Per la crema inglese:

2 tuorli d’uovo

50 g di zucchero

250 ml di latte

1/2 baccello di vaniglia

Preparazione dello strudel di pere

Inizia sciogliendo il burro in una padella e, quando inizia a sfrigolare, aggiungi il pangrattato mescolato con la cannella. Fai tostare per 1-2 minuti a fuoco medio e poi metti da parte. Sbuccia e pulisci le pere, tagliandole a cubetti di mezzo centimetro. Unisci il succo e la scorza di limone e metti a bagno l’uvetta nel rum per 5-10 minuti. Strizza bene l’uvetta e mescola tutto con i semi di papavero e i pinoli.

Spennella ogni foglio di pasta fillo con burro fuso e un po’ di miele, sovrapponendo i fogli in gruppi di tre. Taglia i fogli in rettangoli di 24×18 cm e distribuisci il ripieno su ciascun rettangolo. Arrotola i fogli su se stessi, ripiegando i lembi di pasta per chiudere bene i fagottini. Spennella la superficie con burro fuso, cospargi con zucchero e semi di papavero, quindi inforna a 180°C per 15-20 minuti.

Preparazione della crema inglese

Per accompagnare gli strudel, prepara la crema inglese sbattendo i tuorli con lo zucchero e i semi di vaniglia. Porta il latte a bollore e versalo sul composto di uova, mescolando con una frusta. Riporta il tutto sul fuoco e fai addensare a fuoco basso per 2-3 minuti. Lascia raffreddare la crema prima di servirla con gli strudel.

Servire e gustare

Una volta che gli strudel sono dorati e croccanti, toglili dal forno e lasciali raffreddare leggermente. Servili caldi accompagnati dalla crema inglese, per un’esperienza di gusto unica. Questo dolce è perfetto per le cene autunnali e per sorprendere i tuoi ospiti con un dessert raffinato e delizioso.