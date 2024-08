La depurazione dell’organismo è un momento molto importante per l’essere umano perché attiva una serie di reazioni sia fisiologiche che psico-emotive e per questo che nelle culture si consiglia di fare un piccolo digiuno una volta al mese. Scoprite 5 ricette nella dieta detox da cui ripartire dopo le vacanze!

Dieta Detox: 5 ricette veloci per ripartire dopo le vacanze

Capita a tutti di tornare dalle vacanze con un qualche chilo in più perché il relax delle ferie estive ci invoglia anche a mangiare un po’ sregolato complice il cambiamento di abitudini e orari. Allora, viene in nostro soccorso la dieta detox, per disintossicare l’organismo, con di seguito 5 ricette per ripartire al meglio.

Estratto detox

Perfetto nella dieta detox è l’estratto o centrifuga di frutta e verdura per ripartire al meglio con la giornata. Potete fare qualsiasi mix come ad esempio: arance, limone, zenzero, mela, carote e un gambo di sedano. Un altro mix che è una vera bomba depurativa è con: mela, finocchio, sedano, kiwi e limone.

Vellutata di sedano

Altra ricetta veloce e depurativa è la vellutata di sedano che ha un potere super depurativo e, nonostante quello che possa sembrare, è molto gustosa. Se la volete rendere un po’ più gustosa potete aggiungerci una noce di caprino.

Insalata di finocchi e arance

L’insalata di finocchi e arance è un piatto fresco e dissetante, perfetto per un pranzo leggero e detox. I finocchi, infatti, fanno molto bene alla salute. Lo stesso vale per le arance, che forniscono una buona dose di vitamina C. Nella ricetta vi basterà unire un finocchio, due arance e condire con un po’ di olio extravergine di oliva e sale.

Spaghetti integrali con avocado

Tra le ricette veloci e detox potete provare gli spaghetti integrali con crema di avocado, un piatto fresco e nutriente, ideale per un pranzo leggero. L’avocado è ricco di grassi sani e vitamine, mentre gli spaghetti integrali forniscono fibre e carboidrati complessi.

Zuppa di miso

Infine direttamente dall’Oriente la zuppa di miso è buona pratica iniziare i pasti con qualcosa di caldo, e la zuppa di miso è uno degli elisir di lunga vita orientali. Il miso non è altro che una pasta fermentata di soia e riso o orzo e ha proprietà benefiche per la flora batterica intestinale, aiutando così a digerire bene e ad aumentare le difese immunitarie.

Potete comprare un barattolo di miso per fare la zuppa oppure ci sono in commercio bustine di zuppa di miso liofilizzate già pronte e molto comode dove all’interno ci sono già il tofu, lealghe e il cipollotto.