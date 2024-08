Come preparare il tempeh? Scoprite le ricette veloci per cucinarlo in modo delizioso!

Ricavato dai semi di soia gialla fermentata, il tempeh è un alimento tipico della cucina orientale, meno sulle nostre tavole. Ricco di proteine vegetali, si può cucinare in modo delizioso. Ecco alcune ricette veloci e facili col tempeh!

Tempeh: ricette su come cucinarlo in modo delizioso

Il Tempeh è un alimento particolarmente ricco di proprietà benefiche, che in molte diete orientali rappresenta la principale fonte di proteine e, per questo, è chiamato anche “carne di soia”. Scoprite alcune ricette veloci col tempeh, per cucinarlo in modo delizioso e gustoso anche per chi non è vegan!

Tempeh con funghi e latte di cocco

Per questa ricetta veloce iniziate a tagliare il tempeh a dadini e saltatelo in padella con un po’ di olio. Sfumate poi con due cucchiai di salsa di soia e lo sciroppo d’acero e spegnete la fiamma una volta che il condimento si sarà asciugato.

Tritate la cipolla e soffriggetela in un’ampia padella con un goccio di olio e lo spicchio di aglio. Quando si sarà ammorbidita aggiungete anche i funghi precedentemente lavati e tagliati a fettine, condite con sale e pepe e lasciate cuocere a fiamma media per una decina di minuti.

Sfumate i funghi con la restante salsa di soia, poi aggiungete il concentrato di pomodoro, il latte di cocco e la paprika e mescolate bene. Unite anche i cubetti di tempeh saltati, allungate il tutto con mezzo bicchiere d’acqua e proseguite la cottura per qualche altro minuto, in modo da far amalgamare bene i sapori e restringere un po’ la salsa, che dovrà risultare cremosa infine servite il tutto.

Tempeh alle mandorle con riso

Il tempeh alle mandorle è una rivisitazione cruelty-free del pollo alle mandorle tipico dei ristoranti cinesi. Tagliate il tempeh a dadini d 1,5 cm di lato e marinatelo in una ciotola con la salsa di soia, l’aceto di riso e 4 cucchiai di acqua per mezz’ora, mescolandolo di tanto in tanto.

Nel frattempo in una padella versate qualche cucchiaio di olio di sesamo, aggiungete l’aglio e lo zenzero grattugiato e lasciate soffriggere leggermente. Pulite e affettate sottilmente il porro, e fatelo soffriggere insieme all’aglio e allo zenzero, aggiungendo anche un pizzico di sale. Dopo 15 minuti togliete il porro dalla padella e tenetelo da parte.

Scolate il tempeh dalla marinata e passatelo nell’amido di mais. Saltatelo nella padella dove avete cotto i porri, fino a farlo dorare. Aggiungete poi nuovamente i porri e la marinata del tempeh e fate saltare qualche minuto per insaporire. In un padellino a parte tostate le mandorle.

Sciogliete 1 cucchiaino colmo di amido di mais in una tazzina di acqua e unitelo al tempeh. Lasciate cuocere fino a che la salsa si sarà addensata. Unite infine anche le mandorle, lasciate sul fuoco altri 2 minuti a insaporire e poi servite il tempeh ben caldo, accompagnato dal riso integrale condito con un filo d’olio.

Tempeh in crosta di senape e pistacchi

Tra le ricette veloci ma gustose, Iniziate con il tagliare il tempeh a fettine spesse circa mezzo cm, poi conditele con il succo di limone, sale, pepe e l’olio e lasciatele marinare per almeno un’ora.

Coprite la superficie di ciascuna fetta di tempeh con un velo di senape e ricopritele interamente con la granella di pistacchi, premendola leggermente sul tempeh per farla aderire bene. Disponete man mano il tempeh su una teglia foderata di carta forno e versate infine la marinatura avanzata sul fondo.

Infornate il tempeh in forno statico a 180°C per 15 minuti, e mettete una ciotolina piena di acqua sul fondo del forno in modo che formi un po’ di vapore che impedirà al vostro tempeh di seccare troppo. Una volta pronto sfornate il tempeh e servitelo ben caldo.