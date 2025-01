La situazione attuale della produzione di mango in Perù

La stagione del mango peruviano sta attraversando un periodo di grande difficoltà. La prima parte della campagna è giunta al termine e i produttori si trovano a dover affrontare una serie di sfide che hanno messo a dura prova il settore. Tra i principali fattori che hanno contribuito a questa situazione ci sono la siccità, l’aumento della concorrenza da parte di altri paesi produttori e la carenza di risorse logistiche.

Impatto della siccità e della concorrenza

La siccità ha avuto un impatto devastante sulla produzione di mango, portando a una diminuzione significativa della disponibilità di frutta. Questo ha reso il mercato più competitivo, con il Brasile che ha guadagnato quote di mercato a scapito dei mango peruviani. Come sottolineato da Taoufik Azemmat, direttore di Mosaic Fruits, la situazione è ulteriormente complicata dalla speculazione sui prezzi, che ha generato incertezza tra i produttori e gli esportatori.

Prospettive future e strategie di mercato

Nonostante le difficoltà, ci sono segnali di speranza per il futuro. Mosaic Fruits, ad esempio, sta diversificando la propria offerta, includendo non solo mango, ma anche avocado e ananas, per garantire una fornitura continua durante tutto l’anno. Inoltre, l’azienda si sta preparando per la campagna del mango messicano, che inizierà a maggio, pianificando strategie di approvvigionamento con i coltivatori messicani. Questa diversificazione potrebbe rivelarsi cruciale per affrontare le sfide attuali e future del mercato.

Conclusioni e considerazioni finali

La stagione del mango peruviano è segnata da incertezze e sfide, ma anche da opportunità di crescita e diversificazione. Le aziende del settore devono adattarsi rapidamente alle condizioni di mercato e alle esigenze dei consumatori per rimanere competitive. Con una pianificazione strategica e un approccio innovativo, è possibile superare le difficoltà attuali e guardare con ottimismo al futuro della produzione di mango in Perù.