Un mese dedicato alle donne

La terza edizione di “Donne in March” si svolgerà a San Giorgio a Cremano, un’iniziativa che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza di genere e a promuovere i diritti delle donne. Dal 7 al 20 marzo, il comune, in collaborazione con gli assessorati alle pari opportunità e all’istruzione, ha organizzato una serie di eventi che pongono l’accento sulla valorizzazione della figura femminile e sul rispetto reciproco. Questo programma non solo celebra le conquiste delle donne, ma si propone anche di educare e informare la comunità su temi cruciali come la violenza di genere e il benessere collettivo.

Eventi in programma

Il primo evento si terrà il 7 marzo con un flash mob studentesco a piazza del Plebiscito a Napoli, un’iniziativa promossa dall’assessorato alle politiche sociali della Regione Campania. Questo evento darà il via a una settimana ricca di attività, tra cui il contest fotografico “Scatti di donna”, rivolto ai giovani under 35, che culminerà il 28 marzo con la premiazione delle migliori opere. Il 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, si svolgerà un dibattito intitolato “C’era una volta…la donna” presso la biblioteca di Villa Bruno, dove si alterneranno performance e testimonianze di donne che condivideranno le loro esperienze.

Incontri e concerti per sensibilizzare

Il 10 marzo, alle 10, si terrà il premio di Letteratura Edita “Cremano Donna”, giunto alla sua terza edizione, dove verrà premiata l’autrice vincitrice, scelta da una giuria di studenti. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per dare voce alle scrittrici emergenti e per coinvolgere i giovani nella cultura letteraria. L’11 marzo, gli studenti delle scuole secondarie parteciperanno a un dialogo con esperti sul tema della violenza sulle donne, un incontro fondamentale per analizzare le cause e le dinamiche di questo fenomeno. Infine, il 13 marzo, si svolgerà un concerto con le artiste Veronica Simioli e Mavi, un momento di condivisione e celebrazione della musica al femminile.

Teatro e riflessione finale

Il 20 marzo, l’attrice Alessandra Masi porterà in scena il monologo “Luna 57”, una rappresentazione teatrale che affronta il tema della solitudine e del silenzio, raccontando la storia di una giovane hikikomori. Questo spettacolo offrirà un’importante riflessione sul mondo giovanile e sulle sfide che molti giovani affrontano oggi. Gli eventi si svolgeranno presso le Fonderie Righetti di Villa Bruno, con ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria. La partecipazione a queste iniziative è fondamentale per costruire una comunità più consapevole e rispettosa dei diritti di tutti.