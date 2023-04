Descrizione

I dorayaki sono dei tradizionali dolcetti giapponesi molto simili ai pancake, che nella loro versione originale si farciscono con la confettura di fagioli rossi (anko), ma che spesso vengono riproposti anche con altre marmellate o crema di nocciole. I dorayaki sono la merenda preferita da Nobita e Doraemon, e da oggi potrebbe diventare anche la vostra: vi basterà assaggiarli una sola volta per innamorarvene perdutamente. Scopriamo insieme come prepararli in pochi minuti utilizzando il Bimby!