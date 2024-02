Dove mangiare gli arrosticini in Abruzzo: i migliori locali

Una delle pietanze più buone dell’Abruzzo, gli arrosticini conquistano il cuore di molti, con la loro carne di pecora, alternata a pezzi di grasso che li rendono ancora più succulenti e morbidi, rigorosamente cotti alla brace.

Dove mangiare gli arrosticini in Abruzzo

Se vi trovate in Abruzzo non faticherete certamente a trovare una trattoria che faccia dei buoni arrosticini, ma dove mangiare i migliori?

Ecco i locali che abbiamo selezionato e che vi consigliamo di provare se vi trovate in questa splendida terra!

Ferramenta Arrosticini

Ferramenta Arrosticini deve il suo nome al fatto che prima di ospitare uno dei locali più buoni dove mangiare la pietanza abruzzese, era proprio una ferramenta.

Oggi il locale, a Lanciano, presenta delicati dehor all’aperto, dove gustare i succulenti arrosticini è ancora più bello!

Ristoro La Baita

Una tipica baita di montagna, in località Passolanciano che precede la vetta del Blockhaus: un locale molto casereccio, con anche tavoli esterni perfetti per godere del panorama di montagna circostante.

Qui oltre che i classici arrosticini di pecora, potrete assaggiare ottime salsicce di fegato e di maiale.

Il Pastore Abruzzese

Di nuovo a Lanciano si trova Il Pastore Abruzzese, locale che sorge in centro e per questo da noi consigliato per assaporare i piatti tipici della tradizione abruzzese, ammirando i monumenti e gli edifici storici del paese.

Trattoria Santa Maria Della Neve

Questa trattoria si trova a Castelli, il paese in tutto il mondo per le sue ceramiche, quindi è anche un’ottima tappa per curiosare tra le botteghe del posto.

Il locale è molto accogliente e rilassato, dove l’atmosfera che si respira è quella di casa: gli arrosticini non vi deluderanno!

L’Arrosticino da Fiorella

A Roseto degli Abruzzi c’è questo locale molto informale e semplice, senza fronzoli, ma che propone degli ottimi arrosticini, cotti a puntino. Come antipasto vi consigliamo di provare anche le bruschette, fresche e leggere, ma gustosissime!