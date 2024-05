Sei a Firenze ma non vuoi andare nei soliti ristoranti turistici? Scopri 5 posti dove mangiare non turistico

Nel corso della tua vacanza a Firenze sei stanco di mangiare nei soliti posti turistici e affollati? Scopri di seguito 5 posti tipici di Firenze ma dove si può mangiare non turistico.

Posti migliori a Firenze dove mangiare non turistico

Firenze è una città cosmopolita in cui poter mangiare esplorando diversi ristoranti, trattorie e osterie tipiche del luogo ma non solo turistiche. Ecco una guida ai posti migliori di Firenze dove mangiare non turistico ma gustando sempre i piatti tipici della città.

Il Vezzo

Nel cuore di Firenze il ristorante Il Vezzo dal 2013 vuole andare in controtendenza rispetto al mordi e fuggi tipico del centro storico. Qui vengono offerte al cliente sia prelibatezze della cucina tipica, sia ricercate etichette della cantina, ma soprattutto con tutta una filosofia che mette l’ospite al centro. La cucina è di tipo stagionale e essenziale e il menù è realizzato di giorno in giorno con ingredienti selezionati, freschi e di qualità, e unisce piatti classici della tradizione a proposte di pesce e vegetariane.

Trattoria Cibreo

Situata nello storico quartiere di Sant’Ambrogio, la Trattoria Cibreo offre una cucina tradizionale realizzata esclusivamente con ingredienti freschi di alta qualità, ed è amatissimo che dai residenti. Nel menù troverete piatti tipici toscani come l’insalata di Trippa, il Patè del Cibrèo con Crostini, la Pappa al Pomodoro, il Lampredotto in Umido, l’Arista al Forno con Purè e tanto altro. La carta dei vini è focalizzata su Toscana con molte referenze originali di cantine artigianali.

La Pentola dell’Oro

Sempre in Sant’Ambrogio si trova una trattoria a conduzione familiare con la cucina della nonna tra ricette della tradizione toscana e riletture dei grandi classici: la Pentola dell’Oro. Nel menù pasta artigianale fresca (almeno tre tipi ogni giorno), i piatti classici della cucina toscana e italiana e qualche proposta di pesce d’ispirazione mediterranea.

Ostaria dei Centopoveri

Poco distante da Santa Maria Novella questa “ostaria” propone piatti tipici toscani e pizza verace: dalla pasta fresca fatta in casa alle ricette tipiche della tradizione toscana, dai piatti di carne a quelli di pesce, passando per una gustosa e pizza napoletana!

Trattoria Antico Fattore

A due passi da Ponte Vecchio, la Trattoria Antico Fattore dal 1865 si tramanda le ricette dei migliori piatti della cucina fiorentina e toscana, e propone lei, la classica bistecca alla fiorentina alta tre dita. Non solo griglia: ogni giorno propone pasta fresca fatta in casa e le zuppe principali della cucina toscana, ma anche l’ossobuco alla fiorentina, salsiccia e fagioli all’uccelletto, e il cinghiale in umido.