Firenze è una città magica, non solo per le bellezze culturali che ha da offrire, ma anche per la cucina tradizionale, ricca di sapori, variegata e pregiata.

Una delle specialità più amate di questa città è sicuramente la bistecca alla fiorentina: una carne molto alta, servita al sangue, dalla forma a T data dall’osso, che spesso arriva a pesare tra gli ottocento grammi e il chilo e duecento, per garantire una cottura omogenea e una porzione generosa!

Dove mangiare la miglior fiorentina a Firenze

La cottura di una buona fiorentina, che avviene su una griglia su carboni ardenti, per essere perfetta deve essere al sangue, così da non rovinare il sapore e la consistenza della carne.

Va girata più volte, per creare una crosticina croccante all’esterno e lasciare la carne morbida e succosa all’interno, per poi essere salata e pepata solo quando è cotta.

Se vi trovate a Firenze non sarà difficile trovare un’osteria o un ristorante dove assaporare una fiorentina impeccabile, ma in questo articolo abbiamo selezionato i locali migliori, tutti da scoprire!

Trattoria dell’Oste

Alla Trattoria dell’Oste troverete solamente carne pregiata e di alto livello: non a caso il locale è il primo italiano all’interno della classifica delle migliori steakhouse internazionali!

All’interno l’ambiente è molto ospitale, casereccio, dove ci si sente a casa e si respira aria di tradizione.

Regina Bistecca

Come si può intuire dal nome, Regina Bistecca è specializzato nella cucina di carne: qui vengono servite bistecche da scottona femmine di almeno 900 gr./1 kg.

Ovviamente ad accompagnare le carni pregiate c’è una carta di vini rossi pregiati, oltre 150 etichette.

Ristorante Natalino

Nel quartiere di Santa Croce, all’interno di una suggestiva chiesa sconsacrata potrete assaporare una delle migliori fiorentine di tutta la città, cucinata a regola d’arte, rigorosamente seguendo la tradizione.

Ormai da più di vent’anni la famiglia Mazzanti gestisce questo posto, proponendo una cucina fatta di passione ed estrema attenzione per la qualità dei prodotti.

Da Burde

Da Burde nasce come bottega di alimentari, per poi diventare uno dei locali più affermati di Firenze per mangiare una fiorentina. Il suo aspetto comunque non è cambiato, molto alla mano e semplice, capace di accogliere calorosamente.

Non dimenticatevi di farvi consigliare un buon vino rosso da abbinare, la carta dei vini è bene fornita con ottimi prodotti.

