Bari, capoluogo pugliese, una città fatta di storia, di cultura e…di buon cibo! Conoscerete certamente la tipica focaccia, fatta con pomodorini, profumata con origano, olive e olio abbondante, un sogno per il palato.

La focaccia così condita, croccante sulla crosta e morbida al centro, è tipica della città di Bari, dove vi consigliamo assolutamente di provarla.

Dove mangiare la migliore focaccia barese a Bari?

Ma dove andare a mangiarla? Ecco una guida con i migliori panifici, dove la tradizione della focaccia barese continua a vivere, regalando gioie per il palato di turisti e locali.

Panificio sorelle Arciuli

Il panificio Arciuli è uno dei più antichi della città, dove la tradizione è il concetto su cui si basa il lavoro dei panettieri. Pensate che un tempo questo forno iniziò come “forno collettivo“, ovvero per via dei costi che un forno comportava, la gente si organizzava per utilizzarne uno e condividerlo, risparmiando.

La loro ricetta è quella dei trisavoli: con patata, pomodori siciliani e olio di oliva.

Panificio Violante

In questo panificio potrete assaporare una variante della focaccia barese, leggermente diversa da quella tradizionale: senza olive, dall’impasto senza semola e arricchito con lievito madre, ma comunque il gusto sublime rimane quello!

Il forno si distingue da tutti gli altri di Bari, per il fatto che è l’unico a utilizzare un forno girevole, perchè molto antico.

Magda

Una tradizione che va avanti dagli anni ’70, che sforna pietanze baresi, prima fra tutte la focaccia, fatta con lievito madre al posto delle patate.

Il forno è meta fissa dei più giovani e degli studenti dell’ateneo di Bari, perchè è aperto anche durante orari notturni, pronto per soddisfare voglie improvvise!

El Focacciaro

Il proprietario Pino e i suoi colleghi, producono prodotti da forno pugliesi dagli anni ’50 e sono ormai una vera e propria garanzia per i locali stessi.

Il forno è aperto 24 ore su 24, perfetto per chi torna da una serata e sente un languorino, o per chi preferisce una colazione salata!

Panificio Adriatico

Un panificio molto attento alla stagionalità e alla qualità dei prodotti, dove la ricerca sul grano è una vera e propria passione, che viene trasmessa attraverso la bontà dei prodotti.

La focaccia del Panificio Adriatico viene spedita in tutto il mondo, surgelata, ottima come appena sfornata: basterà scaldarla a 180 gradi in forno!