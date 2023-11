Quali sono i migliori ristoranti di Bari in cui andare a mangiare se ci si trova in città? Dieci locali da provare.

Come ogni capoluogo italiano e città turistica, Bari è ricca non solo di luoghi di interesse artistico e culturale ma anche di ristoranti: quali sono le migliori location in cui recarsi per pranzo o per cena? Ecco la lista dei luoghi più amati da residenti e visitatori.

I migliori ristoranti di Bari: la lista

Urban l’Assassineria Urbana

In via Domenico Nicolai 10, presso Urban l’Assassineria Urbana, i clienti potranno gustare i famosi spaghetti all’assassina baresi e molte altre pietanze nate dalla fantasia e dall’esperienza dello chef Celso Alameida Laforgia. Presso il locale è possibile sperimentare diverse varianti degli spaghetti all’assassina che sono diventati, appunto, il brand del posto. Si può spaziare dalla versione classica a base di spaghetti, aglio, olio, peperoncino e pomodoro a quella gluten free all’assassina 2.0 con stracciatella o, ancora, a quella al datterino giallo. In menù, poi, non mancano piatti a base di pesce e carne, bao in versione pugliese, fritti e dessert.

Gianpaolo

Da Gianpaolo, in via Francesco Lombardi 18, si trovano specialità di mare e della cucina mediterranea. Situata nei pressi di Castello Svevo, la location propone piatti tipici della tradizione pugliese rivisitati in versione gourmet.

La Battigia

Al civico 1 di lungomare Araldo di Crollalanza, c’è La Battigia, un ristorante situato appunto sul lungomare di Bari, noto come uno dei luoghi più suggestivi della città. La vista sul mare offre un’esperienza unica ai clienti, intenti ad assaporare pietanza a base di pescato del giorno, frutti di mare, antipasti tradizionali e primi e secondi cucinati con prodotti ittici di grande qualità e sempre freschissimi.

Biancofiore

Fondato da Diego Biancofiore, imprenditore barese appassionato di cucina e ristorazione dal quale il locale prende il nome, Biancofiore è situato in corso Vittorio Emanuele, vicino al borgo antico. Il menù, curato dallo chef Giacinto Fanelli, propone specialità di pesce e piatti della tradizione realizzati con ingredienti a chilometro zero, sempre freschi e di stagione. Il ristorante ha anche due percorsi di degustazione “dal mare” e “dalla terra”.

La Bul

Punto di riferimento della scena gastronomica di Bare da alcuni anni grazie all’esperienza e alla modernità dello chef Antonio Scalera, La Bul è stato aperto nel 2010 in una via tranquilla del quartiere Murattiano. Qui, i piatti tipici della tradizione vengono rivisitati in modo fantasioso e trasformati in pietanze inedite.

Vettor

Al civico 73 di via Giuseppe Bozzi, si trova il ristorante-galleria d’arte Vettor presso il quale si può assaporare una cucina fusion che fonde sapori e tecniche gastronomiche pugliesi e nipponici, secondo la visione dello chef Nicola Ricci. Il progetto è nato appunto dalla collaborazione tra lo chef Ricci e l’amico gallerista e collezionista Michele Spinelli. Il locale ha aperto nel 2019. Oltre al menù à la carte, è possibile chiedere il percorso di degustazione “a mano”.

Ai Due Ghiottoni

In via Nicolò Putignani 11, lo chef Saverio Diana gestisce il ristorante Ai Due Ghiottoni, situato a pochi passi dal Teatro Petruzzelli. Nel locale, si possono gustare piatti a base di verdure del territorio, pasta fresca fatta a mano, pesche fresco e carni di provenienza locale. In menù, è possibile trovare anche una vasta selezione di pizze realizzate con impasto lievitato oltre 70 ore e altamente digeribili.

Ristorante PerBacco

Il Ristorante PerBacco è un famoso ristorante di Bari noto principalmente per il servizio e per i gustosi piatti a base di pesce preparati con ingredienti sempre freschissimi. Tra le specialità della casa ci sono le orecchiette con funghi cardoncelli e pecorino, i paccheri con ragù d’orata e l’uovo al tartufo bianco ma anche dolci come la mousse al cioccolato fondente e il semifreddo ai figli di PerBacco.

Ristorante Borgo Antico R45

Al Ristorante Borgo Antico R45, considerato uno dei ristoranti più popolari di Bari per consumare un pasto di classe, è possibile assaporare una cucina fresca e locale in cui abbondano frutti di mare tipici della regione. Tra le specialità della casa ci sono le orecchiette e la pizza.

Ristorante Terranima

Dall’atmosfera popolare e accogliente, il Ristorante Terranima si distingue per il suo eccelso servizio e i piatti di pasta e carne della tradizione pugliese. Particolarmente apprezzati, poi, sono i dessert, serviti insieme a grappe tradizionali e al caffè. Da provare, è lo Sporcamuss ossia un dolce di pasta sfoglia ripiena di crema italiana e spolverata con glassa di zucchero.