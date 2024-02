La città di Milano si è affermata ormai da tempo come capitale italiana della cucina internazionale e regionale, un vero e proprio melting pot di culture culinarie per tutti i gusti. Tra queste troviamo la ricca cucina pugliese, che nella città di Milano si è differenziata nelle più svariate offerte e attività commerciali. Alcuni hanno mantenuto fede alla tradizione e alle ricette originali, mentre altri hanno deciso di sperimentare adattando gli ingredienti tipici alle tendenze metropolitane. Ma quali sono i migliori ristoranti dove mangiare pugliese a Milano? Scopriamolo insieme.

Dove mangiare pugliese a Milano: i ristoranti migliori

Fratelli Torcinelli

In via Lodovico Muratori 6, nelle vicinanze di Porta Romana, troviamo la trattoria Fratelli Torcinelli, un locale piccolo ma pieno di calore. Il suo nome deriva dai torcinelli, una pietanza tipica pugliese che consiste in piccoli involtini di carne di agnello o capretto. Oltre a questi, il loro menù offre molte altre delizie della cucina pugliese tra cui bombette e focaccia pugliese, anche se il punto forte del locale restano le carni di altissima qualità. Infatti, è proprio questa trattoria che ha portato a Milano la zampina, un insaccato di carne macinata con pomodoro, basilico, pecorino in un budello di agnello o capretto, che si è diffuso poi in tutta la regione. Da provare!

Il Mannarino Tenca

Al civico 12 di via Carlo Tenca, troviamo invece la macelleria con cucina Il Mannarino Tenca. Si tratta di un format che ripropone il concetto di un ristorante con griglia a vista. In questo locale, potrete acquistare materie prime di altissima qualità tra cui arrosticini, parmigiana o caponata. In particolare, Il Mannarino è noto per le sue mitiche bombette, involtini di carne ripieni di formaggio, sale, pepe e prezzemolo. Potrete gustare queste delizie in delivery o sul posto scegliendo direttamente la carne al banco macelleria.

Al Rifugio Pugliese da Muciaccia

In via Costanza numero 2, troviamo Al Rifugio Pugliese da Muciaccia, l’osteria che ha insegnato ai milanesi a mangiare le orecchiette. Il loro menù offre tutti i piatti tipici della tradizione: dalle orecchiette con cime di rapa ai sottaceti home made, tutto in un ambiente familiare e molto accogliente. Le paste che giungono ai tavoli su larghe scodelle di terracotta e l’ambiente colorato e vivace di questo locale saranno in grado di farvi respirare aria di Puglia anche a Milano!

Osteria della Pasta e Fagioli

In via Giulio e Corrado Venini 54,a nord di Loreto, troviamo poi l’Osteria della Pasta e Fagioli. Si tratta di un’antica osteria aperta nel 1975 che serve ormai da anni tutti i piatti tipici della tradizione culinaria pugliese. L’offerta del menù è molto vasta e come suggerisce il nome del locale, i legumi sono i protagonisti dei primi piatti. Inoltre, all’interno del ristorante potrete trovare anche un ricco buffet con deliziose mozzarelle, pucce e panzerotti, un vero piacere per gli occhi e per il palato!